AdLocal avalia efeito de vídeos curtos nas redes sociais

O crescimento dos vídeos curtos nas redes sociais tem transformado as estratégias utilizadas por profissionais e empresas no mercado de social media. A agência de marketing digital AdLocal acompanhou os resultados de uma estratégia baseada na publicação recorrente de conteúdos em vídeo voltados às plataformas digitais. Como parte desse monitoramento, o perfil de Filipe Ruga, CEO da empresa, registrou entrada de 82.113 seguidores entre janeiro e abril de 2026, segundo relatório da plataforma mLabs.

A análise considerou conteúdos relacionados a negócios, empreendedorismo e estratégias de social media, publicados em vídeos de até três minutos, com uso de B-rolls contextuais e formatos adaptados ao consumo das plataformas digitais. Ao final do período analisado, o perfil contabilizava 171.572 seguidores. Em maio de 2026, o número atualizado no Instagram chegou a 178 mil seguidores. No mesmo intervalo monitorado, os conteúdos publicados ultrapassaram 11,6 milhões de visualizações, de acordo com dados consolidados pela mLabs.

Segundo a AdLocal, a estratégia envolveu a publicação contínua de vídeos ao longo da semana, priorizando formatos com maior potencial de retenção e alcance orgânico. Os conteúdos passaram a explorar narrativas mais dinâmicas, combinando informações sobre negócios com elementos visuais utilizados para contextualizar os temas abordados em cada publicação. A proposta da análise foi observar como vídeos curtos podem impactar estratégias de social media voltadas ao crescimento de audiência nas plataformas digitais.

De acordo com Filipe, o processo foi desenvolvido a partir da análise de padrões de edição, formatos narrativos e métodos de roteirização utilizados por profissionais e criadores de conteúdo nas redes sociais. “Analisei os principais criadores de conteúdo e métodos de roteirização até chegar a uma fórmula que, combinada com consistência, histórias relevantes sobre negócios e um padrão de edição conectado às tendências de consumo de vídeo, resultou em crescimento do perfil”, afirma o executivo.

O crescimento observado acompanha uma transformação mais ampla no comportamento dos usuários e nas estratégias adotadas pelo mercado de social media. Levantamento da plataforma Buzzmonitor, divulgado pela revista Exame, aponta que vídeos curtos estão entre os formatos com maior índice de engajamento nas publicações de marcas nas redes sociais.

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O comportamento digital dos brasileiros também reforça essa tendência. Relatório citado pelo jornal Estadão coloca o Instagram entre as plataformas mais utilizadas para acesso a conteúdos e informações no país. Pesquisa do Opinion Box mostra ainda que a rede social permanece entre as mais acessadas pelos brasileiros para acompanhar conteúdos relacionados a empreendedorismo, tendências, negócios e entretenimento em formatos audiovisuais. Especialistas do setor apontam que frequência de publicação e retenção de audiência passaram a ocupar papel estratégico nas ações de social media diante das mudanças constantes nos algoritmos das plataformas digitais.