Zapper integra programa de aceleração do Grupo Boticário

O Grupo Boticário anunciou as startups selecionadas para a 6ª edição de seu Programa de Aceleração, conduzido pela área de Corporate Venture, GB Ventures. A atual edição registrou um recorde de 698 inscrições, englobando empresas de todos os estados brasileiros. Desse total, oito startups foram escolhidas para o programa, sendo a Zapper uma das quatro representantes do segmento de tecnologia.

A plataforma da Zapper atua transformando a comunicação via WhatsApp em inteligência para as empresas. Por meio do uso de inteligência artificial, a solução captura interações, revela padrões e orienta decisões estratégicas baseadas em dados. A aprovação da empresa ocorreu em um cenário competitivo, no qual mais de 70% das participantes inscritas já se encontravam em fase de tração e escala.

A jornada de aceleração ocorrerá ao longo de cinco meses, entre maio e setembro. O processo inclui trilhas de conhecimento direcionadas, mentorias personalizadas com executivos do Grupo Boticário e acompanhamento gerencial contínuo. O projeto busca levar as startups a um novo nível de escala e explorar sinergias com as operações do grupo.

A diretoria da Zapper marcou presença no evento oficial de abertura do programa. Frederico Groth, CEO da Zapper, ressalta a relevância da aprovação na seleção. “Fazer parte de um processo tão rigoroso valida o impacto da nossa solução e abre portas para uma nova escala no varejo”, afirma o executivo.

A participação no programa tem como um dos objetivos a aproximação ainda maior entre a tecnologia desenvolvida e as demandas do varejo. Gabriel Almeida, CTO da startup, aborda o planejamento para o período. “O objetivo é entender as necessidades do setor varejista e desenvolver novas funcionalidades em sinergia com o segmento”, pontua Almeida.

Desde a criação da iniciativa, das 49 empresas que já concluíram o processo de aceleração, mais de 50% já realizaram alguma parceria de negócio com a companhia, que hoje conta com mais de 14 marcas (Eudora, Quem disse, Berenice?, O Boticário, Truss, entre outras) e 60 submarcas. A participação no programa visa estabelecer um acompanhamento de longo prazo focado em inovação para o futuro do varejo.

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