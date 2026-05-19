FurtherAI nomeia Tom Bradley para liderar a expansão no Reino Unido e na UE

A FurtherAI, plataforma de inteligência artificial (IA) desenvolvida especificamente para o setor de seguros, anunciou hoje a nomeação de Tom Bradley para liderar suas operações no Reino Unido e na União Europeia. Tal nomeação representa um passo significativo na expansão internacional da empresa, que busca estabelecer uma presença local em um dos mercados de seguros mais importantes do mundo.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260518313379/pt/

FurtherAI Appoints Tom Bradley to lead UK & EU expansion

A FurtherAI já trabalha com parceiros líderes no Reino Unido, e a nomeação de Tom permitirá que a empresa aprofunde essas relações, forme uma equipe local e atenda à demanda em rápido crescimento de seguradoras, MGAs e corretores no mercado da Lloyd's e na região como um todo.

Um mercado em rápida evolução com IA

O mercado Lloyd's e o ecossistema de seguros mais amplo do Reino Unido e da Europa vêm adotando a IA em um ritmo que poucos teriam previsto há doze meses. Desde gateways de submissão até auditorias de apólices e sinistros, os operadores em toda a cadeia de valor buscam IA para lidar com as realidades do trabalho de seguros, como submissões complexas de corretoras, variações de apólices, redações personalizadas e os fluxos de trabalho existentes entre os sistemas principais.

Nos EUA, a plataforma da FurtherAI já está impulsionando essa mudança, trabalhando com seguradoras e MGAs, incluindo Accelerant, Upland e Novacore. A empresa estabeleceu parcerias com três das cinco maiores corretoras e quatro das dez maiores seguradoras do mercado americano. Com Tom a bordo, a FurtherAI está posicionada para levar sua expertise aos operadores do Reino Unido e da União Europeia.

Sobre Tom Bradley

Tom ingressa na FurtherAI vindo da Azur Technology, onde liderou as operações comerciais nos Estados Unidos e auxiliou MGAs e seguradoras em seus processos de transformação tecnológica. No início da carreira, participou do lançamento de diversas MGAs nos Estados Unidos e no Reino Unido, construindo relacionamentos sólidos em todo o mercado global de seguros especializados. Ele é reconhecido na comunidade de programas de negócios por seu discernimento e por seu histórico consistente de entrega de resultados para os operadores com os quais trabalha.

Agora, ele retorna a Londres para estruturar e liderar a expansão da FurtherAI no Reino Unido e na União Europeia.

Uma declaração de Aman Gour, cofundador e CEO da FurtherAI

“Tom passou sua carreira ajudando empresas do setor de seguros a realmente utilizarem a tecnologia para crescer, e conhece este mercado dos dois lados do Atlântico. Não há ninguém que eu preferisse ter liderando nossa expansão no Reino Unido e na União Europeia. Eu o conheço há mais de um ano, e o momento de seu retorno para Londres foi quase bom demais para ser verdade.”

Uma declaração de Tom Bradley

“O mercado londrino e o cenário mais amplo do Reino Unido e da União Europeia estão avançando rapidamente em IA e, em um ambiente de seguros cada vez mais global, no qual seguradoras, MGAs e corretoras atuam nos Estados Unidos e na Europa, o momento é oportuno e existe uma necessidade real de uma solução sustentável. Estou ansioso para levar a plataforma e a reputação da FurtherAI a esses mercados, ao mesmo tempo em que mantenho uma conexão próxima com as parcerias que construímos nos Estados Unidos.”

Eu e Aman nos conhecemos há algum tempo e logo descobrimos que temos afinidades, como a paixão por esse setor, sua cultura focada em relacionamentos e a complexidade que torna o seguro de propriedade e acidentes (P&C) diferente de tudo o que existe. Essa conexão fez com que ingressar na FurtherAI parecesse o próximo passo natural.

O que me atraiu na FurtherAI foi o foco exclusivo em seguros e o histórico de dedicação genuína em fazer tudo certo. A cultura construída por Aman e Sashank é uma da qual quero fazer parte, e meu foco será levar essa mesma abordagem de priorização de parcerias para seguradoras, MGAs e corretoras no Reino Unido e na Europa.

Sobre a FurtherAI

A FurtherAI é uma plataforma de inteligência artificial (IA) para seguros. Com o apoio das empresas Andreessen Horowitz e Y Combinator, a startup concluiu recentemente uma rodada de financiamento da Série A no valor de US$ 25 milhões. Atualmente, a FurtherAI trabalha com mais de 25 clientes corporativos, incluindo seguradoras, MGAs (Agências Gerais de Gestão) e corretoras, dentre as quais se destacam 3 das 5 maiores corretoras e 4 das 10 maiores seguradoras. A plataforma oferece processamento de submissões, análise de risco, auditorias de apólices, mapeamento de SOV (Sociedade de Valor Operacional), processamento de sinistros e verificação de diretrizes. A empresa está sediada em São Francisco e agora está expandindo suas operações para o Reino Unido e a União Europeia.

Para obter informações adicionais, visite [furtherai.com].

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260518313379/pt/

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Assessoria de mídia: Ellen, ellen@furtherai.com