Sensores previnem acidentes e acionam emergência para idosos

A população madura do Brasil tem crescido consideravelmente nos últimos anos e dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informam que em 2050 o Brasil terá 30% de sua população com idade acima dos 60 anos. O envelhecimento populacional não acontece apenas aqui é um processo vivenciado em escala global. No entanto, muitos ainda associam esse fenômeno à redução da taxa de mortalidade, mas na verdade, ele está ligado à queda da taxa de fecundidade no mundo.

De acordo com um estudo da Organização Mundial da Saúde (OMS), a população mundial com mais de 60 anos chegará a 2 bilhões até 2050, o que representará um quinto da população global. Por conta disso, cresceu a necessidade de ampliar o desenvolvimento de mecanismos que possam minimizar os acidentes, aumentar os cuidados e promover qualidade de vida e bem-estar aos pacientes da terceira idade.

Hoje em dia, incidentes ocorrem tanto em instituições especializadas de cuidado do idoso como em casa. Segundo publicações especializadas em gestão hospitalar o fato de a população mundial estar envelhecendo expressivamente com o passar dos anos provoca impactos no sistema de saúde que geram diversos desafios.

De acordo com profissionais que atuam em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) a ocorrência destes eventos frequentemente gera aumento no tempo de internação e a necessidade de intervenções diagnósticas e terapêuticas, que não fazem parte dos cuidados essenciais das casas de repouso.

Sensores de movimento

Com o intuito de monitorar e zelar pela segurança do idoso durante à noite em clínicas, hospitais, casas de repouso e similares, a Psiu sem Fio desenvolveu o Psiu Clínica. O fundador e diretor da Psiu, José Rubens Almeida, explica que este dispositivo é um sensor de movimento ultrassônico constituído de uma campainha para que os pacientes com algum comprometimento motor possam chamar atendentes, familiares ou enfermeiras em caso de socorro ou para esclarecer alguma dúvida.

Seu objetivo é tentar evitar quedas, mas caso elas ocorram, o idoso poderá ser prontamente atendido. “Este sensor é estrategicamente instalado na parede da cabeceira da cama a cerca de 50 cm do travesseiro, de modo que no momento que o idoso se senta para sair da cama, o seu corpo automaticamente aciona o aparelho. O sistema, então, envia um sinal para um painel de LED numa central de chamada ou posto de enfermagem, com identificação do número do leito. É de fato um aviso de emergência. Este chamado é reenviado a cada 15 segundos enquanto não for apagado pela profissional em serviço no próprio local que chamou”, detalha José Rubens.

A nova solução tem ainda uma variante que pode ajudar muito a movimentação noturna dos idosos. O recurso é instalado no rodapé do quarto e quando alguém se levanta e põe os pés no chão, ou ainda quando outra pessoa chega perto da cama, cria automaticamente uma espécie de ‘tapete de luz’. “Trata-se de um sistema de iluminação de LED que só ilumina a área próxima ao piso, não incomodando, portanto, outras pessoas que estejam dormindo no mesmo recinto. O acionamento do sistema de luz também informa o número do leito a um painel de LED no posto de enfermagem”, reporta o diretor da Psiu.

Ainda dentro desta nova linha de dispositivos da Psiu Clínica, há a “campainha fantasma”. Esta campainha está programada para enviar um chamado para o painel de LED a cada 30 ou 60 minutos durante à noite, obrigando a cuidadora se dirigir até a campainha para apagar o chamado. Desta forma são atendidas as regras da ronda noturna.

A campainha acionada com o pé é de fundamental importância para chamar a atendente, quando se está impossibilitado de usar as mãos. A pedaleira é fabricada em borracha de alta resistência. O chamado só pode ser apagado pelo botão verde, no local que chamou.

O usuário recebe um guia de uso que pode ser afixado na parede para ele ter todas as informações necessárias a todo o momento que precisar.

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O Psiu Clínica permite ainda um acompanhamento gerencial, já que o sistema registra, por meio de um relatório de tempo de atendimento chamado “Psiu Tempo” as visitas realizadas aos quartos pelos profissionais de saúde, em rondas noturnas. “Sempre aprimoramos nossas soluções, pois nossa preocupação tem sido a de criar produtos úteis para o bem-estar da terceira idade”, finaliza José Rubens.