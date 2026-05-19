Parques infantis crescem fora do mercado de buffets

O modelo tradicional de parques infantis, historicamente associado a buffets e casas de festas, está passando por uma transformação no Brasil, de acordo com Hubert Krause, um dos maiores especialistas do país em entretenimento familiar. Impulsionado por mudanças no comportamento das famílias e pela busca por novas fontes de receita, esse mercado tem ampliado sua atuação para além desses espaços e começa a ganhar presença em restaurantes, salões de beleza, academias, clínicas e até supermercados.

A tendência reflete um movimento mais amplo: onde há crianças, há potencial para o entretenimento. “Hoje, qualquer ambiente que receba famílias pode incorporar algum tipo de experiência lúdica. Isso não só atrai o público, como também aumenta o tempo de permanência e melhora a experiência dos pais”, explica Krause, que também é o curador da área de parques da Celebra Show, principal feira dos segmentos de festas, parques, decoração sazonal e celebrações da América Latina.

De acordo com Krause, essa expansão já representa uma fatia relevante do mercado. Empresas de brinquedos e soluções para parques têm observado crescimento na demanda por projetos voltados a estabelecimentos fora do circuito tradicional de festas.

É o caso da Ladeia Park, empresa que está há mais de 20 anos no mercado. “Atualmente, 40% das nossas vendas são destinadas a segmentos além dos buffets infantis, como salões de beleza, escolas, hospitais e condomínios. Essa é uma tendência que se consolidou após a pandemia, à medida que o público se tornou mais exigente”, afirma Percila Paloma, gerente de Marketing e Vendas da empresa.

Para Krause, a mudança está diretamente ligada ao comportamento das famílias contemporâneas. Com rotinas mais intensas e menos tempo disponível, pais buscam ambientes que ofereçam conveniência e segurança para as crianças. “O entretenimento passa a ser um facilitador da rotina. Ele permite que os adultos realizem outras atividades enquanto os pequenos participam de experiências estimulantes”, complementa.

Esse movimento de expansão também se reflete em projetos de maior escala. Além dos espaços kids integrados a diferentes estabelecimentos, cresce no Brasil o investimento em parques de diversão de grande porte, voltados ao turismo e à experiência familiar completa.

Em Uberaba, por exemplo, está sendo construído o Titan Park. Aproveitando o fato de a região ser um dos principais polos paleontológicos do país, o empreendimento aposta na temática dos dinossauros como o diferencial da atração. “Esse tema agrada toda a família, da criança ao idoso. Dinossauros são fascinantes e estamos trazendo os modelos mais modernos e realistas do mercado”, afirma Roberto Marques, diretor de Marketing do parque.

Parte desses dinossauros mecatrônicos poderá ser vista durante a Celebra Show, que será realizada entre os dias 31 de maio e 3 de junho, no Expo Center Norte, em São Paulo.

“O que estamos vendo é um movimento claro de expansão do entretenimento para além dos espaços tradicionais. Isso abre novas oportunidades de negócio e mostra como o setor está cada vez mais conectado ao comportamento das famílias. A Celebra Show reflete essa transformação ao reunir soluções que atendem desde pequenos espaços até grandes projetos”, afirma Eduardo Cincinato, presidente da ABCasa, promotora do evento.

Sobre a Celebra Show

A Celebra Show é a feira que reúne, em um único evento, os principais segmentos do mercado de celebrações no Brasil. Resultado da união entre a antiga ABCasa Natal e Festas e a Expo Festas e Parques, a feira é promovida pela ABCasa Associação Brasileira de Produtos para Casa e Celebrações.

Concebida a partir de uma demanda do próprio mercado, a Celebra Show integra os segmentos de Natal, festas, parques, eventos sociais, Halloween, confeitaria e balões, criando um ambiente completo para negócios, lançamentos e networking qualificado. O evento tem como objetivo impulsionar novas oportunidades comerciais, estimular o desenvolvimento do setor e fortalecer a atuação dos associados.

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Atualmente, a feira reúne mais de 200 expositores, entre fabricantes nacionais, importadores, exportadores e artesãos, movimentando o mercado brasileiro e ampliando conexões com o cenário internacional de celebrações.