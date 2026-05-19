Screen Brasil anuncia filmes selecionados e segunda edição

Os filmes selecionados para o Screen Brasil, iniciativa da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) e do Projeto Paradiso, voltada à promoção internacional do cinema brasileiro, foram anunciados durante o Marché du Film, mercado de negócios do Festival de Cannes. O programa apoia a distribuição de longas-metragens de ficção produzidos no país, com o objetivo de ampliar a presença global das produções nacionais, fortalecer a imagem do Brasil no exterior e despertar o interesse internacional por meio da nossa cinematografia.

Nesta primeira edição, o Screen Brasil selecionou três filmes dirigidos por cineastas de diferentes regiões do país, entre eles O Último Azul, vencedor do Urso de Prata no Festival de Berlim em 2025. A seleção foi anunciada durante a Matinée Brésil, evento oficial do Marché du Film realizado por Festival do Rio, Globo, RioFilme, Spcine, Embratur e Ministério da Cultura, que apresentou novas políticas de internacionalização, oportunidades de cash rebate e conteúdos brasileiros inéditos ao mercado internacional.

Os filmes selecionados foram:

Papaya , dirigido por Priscilla Kellen, com vendas internacionais da belga Best Friend Forever, para Portugal, Alemanha e México

, dirigido por Priscilla Kellen, com vendas internacionais da belga Best Friend Forever, para Portugal, Alemanha e México O Último Azul , dirigido por Gabriel Mascaro, com vendas internacionais da francesa Lucky Number, para Austrália e Taiwan

, dirigido por Gabriel Mascaro, com vendas internacionais da francesa Lucky Number, para Austrália e Taiwan A Natureza das Coisas Invisíveis, dirigido por Rafaela Camelo, com vendas internacionais da italiana The Open Reel para países de língua alemã (Alemanhã, Áustria, Suíça e Liechtenstein)



O evento também marcou o anúncio da continuidade da iniciativa. A segunda edição do Screen Brasil foi confirmada com novidades: o número de projetos contemplados será ampliado para quatro filmes, e a iniciativa passará a ser dividida em dois rounds de inscrição — um no segundo semestre de 2026 e outro no primeiro semestre de 2027. A medida busca contemplar diferentes momentos das negociações com agentes de vendas em festivais no decorrer do ano. Além disso, o prazo exigido para os lançamentos foi ampliado. Os filmes poderão iniciar sua distribuição em até 12 meses, e não mais em seis meses, como na primeira edição. A mudança pretende oferecer maior flexibilidade aos distribuidores na definição das datas de lançamento.

A parceria reafirma o papel da Embratur na promoção do Brasil em suas múltiplas dimensões — turística, cultural, econômica e simbólica — ampliando o alcance internacional das obras audiovisuais brasileiras. Cada filme selecionado recebe US$ 15 mil para ações de distribuição internacional, incluindo legendagem, marketing, assessoria de imprensa e outras estratégias voltadas à promoção e circulação das obras no exterior.

Roberto Gevaerd, diretor de gestão e inovação da Embratur, celebra a seleção e destaca o objetivo da iniciativa. “Incentivar a circulação internacional das produções audiovisuais brasileiras é também promover o Brasil para o mundo. Cada obra que conquista público no exterior leva consigo a nossa cultura e as nossas estórias. O cinema é uma expressão poderosa do nosso soft power, capaz de despertar interesse, criar conexões emocionais e inspirar pessoas de diferentes países a conhecerem o Brasil de perto. Ao mesmo tempo, essa estratégia fortalece a economia criativa, amplia a visibilidade internacional do país e impulsiona um modelo de desenvolvimento mais sustentável para o turismo e o ecossistema audiovisual brasileiro”, completa.

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“Essa seleção representa um passo importante para ampliar a presença do cinema brasileiro no circuito internacional e fortalecer a circulação das nossas histórias em diferentes territórios. São filmes com grande potência artística e apelo universal, que agora poderão alcançar novos públicos e mercados estratégicos ao redor do mundo. Apoiar essa trajetória internacional é também uma forma de consolidar o reconhecimento do audiovisual brasileiro como uma força criativa relevante no cenário global”, enfatiza Josephine Bourgois, diretora-executiva do Projeto Paradiso.