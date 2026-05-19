Hospitais da Rede Total Care aderem ao Programa QUALISS
Quatorze hospitais da Rede Total Care passaram a integrar o QUALISS, Programa de Qualificação dos Prestadores de Serviços de Saúde criado pela ANS. O projeto, inédito no Brasil, disponibilizará publicamente indicadores de efetividade e segurança do paciente, como taxa de reinternação, tempo de permanência e incidência de infecções.
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Quatorze hospitais da Rede Total Care aderiram ao QUALISS, Programa de Qualificação dos Prestadores de Serviços de Saúde, iniciativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A adesão, anunciada em maio de 2026, tem como objetivo monitorar indicadores assistenciais em hospitais privados e tornar esses dados acessíveis ao público.
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O programa, que permite a consulta pública de métricas como taxa de reinternação em até 30 dias, tempo médio de permanência hospitalar, tempo de espera na emergência, incidência de infecções, eventos adversos e adesão a protocolos clínicos, busca melhorar a transparência e a qualidade da assistência. Também são avaliados indicadores de partos vaginais, uso de antibiótico profilático, prevenção de tromboembolismo venoso e prevenção de quedas.
Segundo Naiana Cunha, diretora de governança clínica da Rede Total Care, a participação no QUALISS “significa decisões mais direcionadas, revisão contínua de protocolos e fortalecimento de uma cultura alinhada às referências nacionais e internacionais em qualidade e segurança”.
Anderson Nascimento, CEO da Rede Total Care, acrescenta que a iniciativa “impacta diretamente a experiência do paciente, com processos assistenciais estruturados, fluxos definidos e cuidado baseado em protocolos”.
A adesão está alinhada às exigências de acreditação hospitalar e aos critérios regulatórios do setor de saúde suplementar, permitindo comparações com referências nacionais e o intercâmbio de boas práticas entre as instituições participantes.
Hospitais da Rede Total Care que integram o QUALISS:
Estado de São Paulo:
- Hospital Paulistano
- Hospital Metropolitano Lapa
- Hospital Vitória Anália Franco
- Hospital Ana Costa
- Hospital Carlos Chagas
- Hospital Ipiranga Mogi das Cruzes
- Hospital Ipiranga Arujá
- Hospital Santa Helena São Bernardo
- Hospital Santa Helena Santo André
- Hospital Caieiras
Estado do Rio de Janeiro:
- Hospital de Clínicas Mário Lioni
- Hospital Pan-Americano
- Hospital Pasteur
Estado do Ceará:
- Hospital Monte Klinikum
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O acompanhamento contínuo das métricas permitirá que a Rede Total Care compare seu desempenho com padrões nacionais, contribuindo para a elevação da qualidade assistencial no setor privado de saúde.
Website: https://redetotalcare.com.br/