Hospitais da Rede Total Care aderem ao Programa QUALISS

Quatorze hospitais da Rede Total Care aderiram ao QUALISS, Programa de Qualificação dos Prestadores de Serviços de Saúde, iniciativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A adesão, anunciada em maio de 2026, tem como objetivo monitorar indicadores assistenciais em hospitais privados e tornar esses dados acessíveis ao público.

O programa, que permite a consulta pública de métricas como taxa de reinternação em até 30 dias, tempo médio de permanência hospitalar, tempo de espera na emergência, incidência de infecções, eventos adversos e adesão a protocolos clínicos, busca melhorar a transparência e a qualidade da assistência. Também são avaliados indicadores de partos vaginais, uso de antibiótico profilático, prevenção de tromboembolismo venoso e prevenção de quedas.

Segundo Naiana Cunha, diretora de governança clínica da Rede Total Care, a participação no QUALISS “significa decisões mais direcionadas, revisão contínua de protocolos e fortalecimento de uma cultura alinhada às referências nacionais e internacionais em qualidade e segurança”.



Anderson Nascimento, CEO da Rede Total Care, acrescenta que a iniciativa “impacta diretamente a experiência do paciente, com processos assistenciais estruturados, fluxos definidos e cuidado baseado em protocolos”.

A adesão está alinhada às exigências de acreditação hospitalar e aos critérios regulatórios do setor de saúde suplementar, permitindo comparações com referências nacionais e o intercâmbio de boas práticas entre as instituições participantes.

Hospitais da Rede Total Care que integram o QUALISS:

Estado de São Paulo:



- Hospital Paulistano

- Hospital Metropolitano Lapa

- Hospital Vitória Anália Franco

- Hospital Ana Costa

- Hospital Carlos Chagas

- Hospital Ipiranga Mogi das Cruzes

- Hospital Ipiranga Arujá

- Hospital Santa Helena São Bernardo

- Hospital Santa Helena Santo André

- Hospital Caieiras

Estado do Rio de Janeiro:



- Hospital de Clínicas Mário Lioni

- Hospital Pan-Americano

- Hospital Pasteur

Estado do Ceará:



- Hospital Monte Klinikum

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O acompanhamento contínuo das métricas permitirá que a Rede Total Care compare seu desempenho com padrões nacionais, contribuindo para a elevação da qualidade assistencial no setor privado de saúde.