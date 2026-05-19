Cultura e ação climática chegam às escolas de Paracatu (MG)

A cidade de Paracatu (MG) recebe, a partir deste mês, a edição 2026 do projeto “Contar e Recontar Histórias para Encantar e Transformar Ideias”, iniciativa que alia cultura, educação e consciência ambiental em ações voltadas a estudantes do 4º ano da rede pública de ensino do município. Com oficinas ecoliterárias, apresentações teatrais, atividades lúdicas, piqueniques pedagógicos e concurso cultural entre escolas, o projeto deve atender aproximadamente 1,2 mil alunos de escolas urbanas, rurais e da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) ao longo do ano.

A abertura oficial da programação será realizada entre os dias 18 e 22 de maio: às 13h na Escola Municipal Gidalte Maria dos Santos, no Alto da Colina, e às 14h20, na Escola Estadual Olindina Loureiro, no bairro Alto do Açude.

A proposta utiliza a literatura, o teatro e experiências interativas para estimular nas crianças a criatividade, o senso de pertencimento e a responsabilidade coletiva diante dos desafios ambientais e sociais contemporâneos. Entre as atividades previstas estão oficinas em sala de aula, apresentações de teatro de bonecos e o tradicional piquenique pedagógico no Parque Estadual de Paracatu, em parceria com o Instituto Estadual de Florestas (IEF), com o objetivo de promover o contato direto dos alunos com a natureza e reflexões sobre preservação ambiental e sustentabilidade.

Segundo a coordenadora-geral e idealizadora do projeto, Berenice Maria Mendes Nascimento, a iniciativa parte do entendimento de que arte e educação são ferramentas fundamentais na formação cidadã das novas gerações. “Acreditamos na força das histórias, do teatro e das experiências coletivas como instrumentos capazes de despertar nas crianças o cuidado com o meio ambiente, com a cultura e com as pessoas. É um projeto que planta sementes para o futuro”, afirma.

Além das ações pedagógicas e culturais, o projeto também promove um concurso cultural entre as escolas participantes, que visa incentivar estudantes e comunidades escolares a desenvolverem iniciativas voltadas à preservação ambiental e à valorização cultural dos espaços onde vivem.

A coordenadora de produção, Christiane Pereira dos Santos, destaca que o projeto fortalece o vínculo entre cultura, educação e território. “O projeto mobiliza escolas urbanas e rurais, promove acesso gratuito à cultura e cria experiências marcantes para os estudantes. Nosso objetivo é fazer com que essas crianças se reconheçam como protagonistas na preservação do patrimônio natural e cultural de Paracatu”, ressalta.

A proposta foi aprovada pelo Ministério da Cultura, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), com o parecer técnico favorável pela relevância social, educativa e cultural. O documento destacou, entre outros aspectos, a integração entre arte, educação, patrimônio cultural e meio ambiente, além das ações de democratização do acesso, acessibilidade e formação de plateia.

Com histórico de realização desde 2014, o projeto já se consolidou como uma importante iniciativa de educação cultural e ambiental em Paracatu, promovendo o fortalecimento da relação das crianças com o patrimônio natural e cultural do município.

O projeto “Contar e Recontar Histórias para Encantar e Transformar Ideias - Edição 2026” é realizado com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura, por meio do Ministério da Cultura/Governo Federal, e conta com patrocínio da Kinross.

Ficha técnica e artística

Coordenação Geral: Berenice Nascimento

Coordenação de Produção: Christiane dos Santos

Produção Executiva: Christiane dos Santos

Assistente de Produção: Neli Nascimento

Arte-educadoras: Berenice Nascimento e Ruth Brochado Ferreira

Direção Artística: Ruth Brochado Ferreira

Elenco: Ruth Brochado Ferreira e Susana Damasceno de Oliveira

Coordenação de Comunicação: Thaís Ferreira

Assessoria de Imprensa: MF Comunicação

Produção Gráfica, Mídias Sociais e Fotografia: Tempus Comunicação

Elaboração e Captação: Coletivo Projetos (Christiane dos Santos, Helen Ulhôa e Kátia Bizinotto)

Assessoria Jurídica: Kátia Bizinotto

Consultorias: Balaio do Cerrado Produtora e Troupe Produções

Iniciativa: Berenice Nascimento

Incentivo: Lei Rouanet

Patrocínio: Kinross Paracatu

Realização: Beré Projetos e Ministério da Cultura - Governo Federal

Serviço:

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Projeto: Contar e Recontar Histórias para Encantar e Transformar Ideias – Edição 2026

Abertura: 18 a 22 de maio de 2026

Locais: E.E. Olindina Loureiro e E.M. Gidalte

Realização: Beré Projetos e Ministério da Cultura - Governo Federal

Patrocínio: Kinross Paracatu

Assessoria de Imprensa: MF Comunicação - (34) 99199-9944