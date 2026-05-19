Interfit amplia atuação no mercado fitness premium

A expansão da rede de academias Interfit pelo Brasil começou após um processo de validação prática do modelo de negócio, baseado na operação de unidades próprias, cotistas e franquias desde o fim de 2023.

Apostando em um mercado fitness premium em crescimento no país, a empresa vem ampliando sua presença em diferentes regiões, com destaque para o Norte, onde já atua em cidades como Altamira e Barcarena e prepara a abertura de uma unidade de grande porte em Santarém e mantém uma obra em andamento no município de Rurópolis, ampliando sua presença estratégica no interior do Pará.

O CEO da Interfit, Estevam Neto, afirma que a segurança para acelerar a expansão veio da experiência acumulada no dia a dia da operação e da percepção de valor do público em relação ao modelo da marca. “Quando percebemos que o modelo funcionava fora da teoria e que as pessoas realmente enxergavam valor na proposta, entendemos que era hora de dar o próximo passo”, pontua.

A estratégia de expansão da rede prioriza a manutenção do padrão operacional e da experiência oferecida aos alunos. Além da estrutura física e dos equipamentos, fatores como atendimento, ambiente e cultura organizacional são características importantes para sustentar o crescimento da marca em diferentes regiões do país.

A consolidação no Norte, conforme destaca o executivo, foi um processo de escuta e adaptação. “O Norte tem um consumidor exigente, mas ainda sem muitos projetos com estrutura de alto nível. Então, não basta chegar com uma academia bonita. É preciso criar pertencimento, relacionamento e entregar todos os dias”, analisa.

Já a unidade de Santarém marca uma etapa importante no processo de expansão da rede. A academia foi projetada com uma estrutura maior e uma operação mais robusta, reunindo elementos que, de acordo com Estevam Neto, refletem o modelo que a marca pretende replicar em sua estratégia de crescimento nacional.

Diante desse cenário de expansão, o CEO reforça que a manutenção do padrão da rede em diferentes cidades depende da adoção de processos operacionais, treinamentos internos e acompanhamento de indicadores de desempenho. “O aluno pode mudar de cidade, mas a sensação de estar dentro da Interfit precisa ser a mesma”, acrescenta.

Na avaliação de Estevam Neto, o crescimento acelerado do mercado fitness também exige cautela por parte das marcas que desejam expandir por meio de franquias. Para ele, muitas empresas ainda não possuem maturidade operacional, processos estruturados ou validação prática do modelo de negócio. “Existem marcas muito novas que acabaram de abrir e já querem franquear. Sem validação prática e processos bem estabelecidos, isso acaba se tornando uma fórmula para o fracasso”, alerta.

Mercado fitness avança no interior do país

De acordo com levantamento da 4ª edição do Panorama Setorial Fitness Brasil, publicado no site Fitness Brasil, o número de centros de atividades físicas saltou de 22.581 empresas com CNPJ ativo, em 2015, para 62.718 em 2025.

A projeção é de que o Brasil ultrapasse a marca de 70 mil estabelecimentos até 2027. A pesquisa também destaca o avanço da interiorização do segmento, com crescimento acelerado em estados que antes tinham menor participação no setor. Entre 2019 e 2025, Alagoas registrou alta de 180%, seguido pelo Pará (178%), Piauí (166%) e Pernambuco (154%).

Já uma pesquisa da Health & Fitness Association mostra que mais da metade das pessoas que praticam exercícios em grandes cidades da América Latina utilizam academias e clubes para treinar. O estudo também aponta potencial de crescimento para o setor no Brasil: entre os brasileiros que ainda não praticam atividades físicas regularmente, 73% afirmam ter interesse em iniciar treinos nesses ambientes. As informações foram publicadas pelo site Divulga Esporte.

Na análise de Estevam Neto, o perfil do consumidor fitness mudou ao longo dos últimos anos. Antes, a escolha da academia era baseada principalmente em fatores como preço e localização. Hoje, segundo ele, aspectos como estrutura, segurança, atendimento, qualidade dos equipamentos e uma experiência capaz de estimular a continuidade da prática passaram a ter maior relevância para o público.

Expansão com foco em padronização

Os próximos passos da expansão da Interfit terão foco na manutenção das características que definem o posicionamento da marca. De acordo com o CEO, a estratégia prevê crescimento gradual, preservando aspectos como o foco em musculação, o atendimento mais próximo ao aluno e a padronização da experiência oferecida nas unidades. “Crescer é importante, mas crescer com identidade é o que constrói uma marca de verdade”, conclui.

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Para mais informações, basta acessar: www.interfitacademias.com.br?