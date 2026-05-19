Sustentabilidade impulsiona logística global e nacional

Nos últimos anos, a sustentabilidade deixou de ser apenas uma pauta corporativa e se consolidou como parte estruturante das operações logísticas globais. Um relatório desenvolvido pela Grand View Research reforça essa tendência ao projetar que o mercado de logística sustentável atinja cerca de US$ 2,3 trilhões até 2030. No Brasil, o setor também está em expansão e pode alcançar US$ 61 bilhões no mesmo período, frente aos US$ 41 bilhões registrados em 2024.

É nesse contexto que a Samsung SDS, braço de logística e tecnologia da informação do Grupo Samsung, divulga oficialmente o Sustainability Report 2025, documento que consolida de forma transparente os avanços, metas e resultados da companhia em sustentabilidade.

O relatório evidencia como a empresa integra práticas ambientais, sociais e de governança (ESG) ao crescimento dos negócios, reforçando seu papel em um cenário global cada vez mais orientado por inovação responsável, exigências regulatórias e demandas de clientes por cadeias logísticas mais sustentáveis e resilientes.

Rosa Amador, diretora comercial da Samsung SDS, explica que o relatório consolida a evolução da companhia em um ambiente de maior pressão por responsabilidade corporativa. “O Sustainability Report tem como principal objetivo apresentar, de forma transparente, os avanços, metas e resultados da empresa no quesito sustentabilidade. Isso mostra como a integração de práticas ESG vem fortalecendo o crescimento do negócio em um cenário global cada vez mais orientado por inovação responsável, exigências regulatórias e demandas de clientes por cadeias logísticas mais resilientes”, afirma.

Em 2025, a companhia ampliou o nível de detalhamento das informações divulgadas, alinhando-se de forma proativa a padrões globais e futuras exigências regulatórias. Também passou a publicar dados mais robustos sobre mudanças climáticas, gestão de recursos naturais e desempenho de subsidiárias listadas, fortalecendo a governança e a confiança junto aos stakeholders.

Entre os principais indicadores apresentados, Rosa Amador destaca resultados relevantes no campo ambiental, em que as emissões de gases de efeito estufa (GEE) nos escopos 1 e 2 totalizaram cerca de 184.807 tCO2eq, acompanhadas de avanços em geração de energia renovável e eficiência energética. No aspecto social, o documento reforça o compromisso da empresa com diversidade, inclusão e desenvolvimento de um ambiente de trabalho mais representativo e acessível, promovendo iniciativas voltadas à equidade e à valorização das pessoas.

“Também foram registradas mais de 32 mil horas de voluntariado e nenhum acidente industrial foi reportado no período. Já na governança, a taxa de presença em reuniões do conselho foi de 95,9% e não houve incidentes de segurança da informação”, acrescenta.

A Samsung SDS também vem investindo em iniciativas concretas para reduzir emissões e tornar sua logística mais sustentável. Entre elas, destaca-se a criação de um sistema global de gestão de gases de efeito estufa (SGMS), que monitora as emissões dos escopos 1, 2 e 3, além do consumo energético e da gestão de resíduos.

“Outro exemplo é o projeto-piloto de immersion cooling em seu Data Center de Dongtan, tecnologia capaz de reduzir entre 30% e 50% do consumo de energia em comparação aos sistemas convencionais de refrigeração”, reforça a executiva. A empresa também estabeleceu a meta de utilizar 25% de energia renovável até 2030.

Para equilibrar eficiência operacional com responsabilidade ambiental em uma cadeia logística global, a Samsung SDS aposta na digitalização dos serviços ao implementar tecnologias como inteligência artificial, analytics e plataformas integradas para otimizar rotas, reduzir desperdícios, aumentar a previsibilidade operacional e diminuir emissões.

“Ao mesmo tempo, a companhia investe em rastreabilidade, monitoramento ambiental e processos mais inteligentes, mostrando que produtividade e sustentabilidade podem caminhar juntas em operações globais complexas”, ressalta a diretora.

Segundo Rosa Amador, os princípios ambientais, sociais e de governança são os motores que orientam investimentos, inovação, gestão de riscos, segurança da informação, políticas internas e relacionamento com parceiros e clientes. “O ESG não é tratado como uma agenda paralela, mas como parte central da estratégia corporativa da Samsung SDS. Isso também se reflete no desenvolvimento de soluções digitais que podem ajudar empresas a operar de forma mais sustentável e inteligente”, sustenta.

“Inclusive, a companhia vem ampliando o uso de tecnologias avançadas e ecossistemas conectados — incluindo soluções baseadas em IA generativa e integração com plataformas como OpenAI — para acelerar decisões mais eficientes, transparentes e orientadas a valor sustentável”, conclui a executiva.

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