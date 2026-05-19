NoPing leva experiência com jogos online ao Abrint 2026
Marcos Guerra, COO do NoPing, detalha os objetivos da empresa ao participar do encontro global de provedores de internet sediado na capital paulista
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O NoPing, solução especializada na otimização da conexão de internet para jogos online, participou do Abrint Global Congress 2026. Realizado em São Paulo (SP) entre os dias 6, 7 e 8 de maio, o evento é considerado um dos maiores encontros de provedores de internet do mundo.
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Os principais motivos que levaram o NoPing a participar do Abrint foram estabelecer novas parcerias e mostrar a importância do público gamer para o mercado. Só no Brasil, os consumidores gamers cresceram cerca de 80% entre 2024 e 2025, segundo dados do Mercado Livre repercutidos pela CNN Brasil.
“Historicamente, os provedores enfrentam desafios para garantir uma conexão estável e com baixa latência, que são os fatores mais críticos para quem joga online. Quando um gamer sofre com lag ou perda de pacotes, a primeira reação é culpar o provedor de internet e buscar um concorrente”, afirma Marcos Guerra, COO do NoPing.
“Participamos do evento para demonstrar que temos uma tecnologia pensada para ajudar provedores a resolver esse problema e criar um diferencial competitivo gigantesco, uma oportunidade de negócio”, acrescenta o executivo.
A presença no evento ocorreu em parceria com a TIP, empresa especializada em fornecimento de soluções e infraestrutura para provedores de internet. A estratégia consistiu em unir a expertise da TIP com a tecnologia patenteada de otimização de rotas do NoPing.
Além disso, houve também participação do jogador profissional de eSports Coldzera, que realizou partidas com visitantes para evidenciar como a latência influencia diretamente a performance em um móvel desenvolvido pelo NoPing especialmente para o evento.
A empresa tem expandido sua atuação para o mercado de infraestrutura e conectividade como uma forma de evolução natural do modelo de negócio. O início do NoPing foi focado exclusivamente no consumidor final (modelo B2C), desenvolvendo uma solução que otimiza a conexão entre o dispositivo do jogador e os servidores dos jogos por meio de tecnologia de multi-internet e inteligência artificial (IA) para traçar as melhores rotas.
“No entanto, para garantir a melhor performance, precisávamos investir pesado em infraestrutura global. Hoje, temos uma rede vasta, com presença em mais de 150 países e parcerias com gigantes da infraestrutura. Ao consolidarmos essa rede, percebemos que tínhamos em mãos uma tecnologia de roteamento e otimização que poderia beneficiar diretamente as operadoras e provedores (B2B)”, destaca Guerra.
O mercado atual é marcado por três demandas principais dos provedores de internet, explica o COO. A primeira delas é a necessidade de diferenciação em um setor altamente “comoditizado” (com serviços e produtos muito semelhantes), sendo que, na visão do executivo, oferecer apenas velocidade já não é suficiente para reter o cliente. Em seguida, vem o desafio da redução de custos com suporte técnico e, por fim, a busca por novas fontes de receita.
“O NoPing atua diretamente nessas três frentes. Primeiro, permitimos que o provedor crie planos ‘Gamer’, agregando nossa plataforma, que suporta mais de 3 mil jogos. Segundo, ao otimizarmos as rotas e reduzirmos a latência e a perda de pacotes, diminuímos as chamadas no suporte técnico relacionadas a problemas de conexão, que costumam ser complexas e custosas. Por fim, ao oferecer o NoPing como um serviço de valor agregado (SVA), queremos proporcionar uma nova linha de receita recorrente para o provedor, aumentando o ticket médio (ARPU) de forma sustentável”, detalha Guerra.
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