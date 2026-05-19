NoPing leva experiência com jogos online ao Abrint 2026

O NoPing, solução especializada na otimização da conexão de internet para jogos online, participou do Abrint Global Congress 2026. Realizado em São Paulo (SP) entre os dias 6, 7 e 8 de maio, o evento é considerado um dos maiores encontros de provedores de internet do mundo.

Os principais motivos que levaram o NoPing a participar do Abrint foram estabelecer novas parcerias e mostrar a importância do público gamer para o mercado. Só no Brasil, os consumidores gamers cresceram cerca de 80% entre 2024 e 2025, segundo dados do Mercado Livre repercutidos pela CNN Brasil.

“Historicamente, os provedores enfrentam desafios para garantir uma conexão estável e com baixa latência, que são os fatores mais críticos para quem joga online. Quando um gamer sofre com lag ou perda de pacotes, a primeira reação é culpar o provedor de internet e buscar um concorrente”, afirma Marcos Guerra, COO do NoPing.

“Participamos do evento para demonstrar que temos uma tecnologia pensada para ajudar provedores a resolver esse problema e criar um diferencial competitivo gigantesco, uma oportunidade de negócio”, acrescenta o executivo.

A presença no evento ocorreu em parceria com a TIP, empresa especializada em fornecimento de soluções e infraestrutura para provedores de internet. A estratégia consistiu em unir a expertise da TIP com a tecnologia patenteada de otimização de rotas do NoPing.

Além disso, houve também participação do jogador profissional de eSports Coldzera, que realizou partidas com visitantes para evidenciar como a latência influencia diretamente a performance em um móvel desenvolvido pelo NoPing especialmente para o evento.

A empresa tem expandido sua atuação para o mercado de infraestrutura e conectividade como uma forma de evolução natural do modelo de negócio. O início do NoPing foi focado exclusivamente no consumidor final (modelo B2C), desenvolvendo uma solução que otimiza a conexão entre o dispositivo do jogador e os servidores dos jogos por meio de tecnologia de multi-internet e inteligência artificial (IA) para traçar as melhores rotas.

“No entanto, para garantir a melhor performance, precisávamos investir pesado em infraestrutura global. Hoje, temos uma rede vasta, com presença em mais de 150 países e parcerias com gigantes da infraestrutura. Ao consolidarmos essa rede, percebemos que tínhamos em mãos uma tecnologia de roteamento e otimização que poderia beneficiar diretamente as operadoras e provedores (B2B)”, destaca Guerra.

O mercado atual é marcado por três demandas principais dos provedores de internet, explica o COO. A primeira delas é a necessidade de diferenciação em um setor altamente “comoditizado” (com serviços e produtos muito semelhantes), sendo que, na visão do executivo, oferecer apenas velocidade já não é suficiente para reter o cliente. Em seguida, vem o desafio da redução de custos com suporte técnico e, por fim, a busca por novas fontes de receita.

“O NoPing atua diretamente nessas três frentes. Primeiro, permitimos que o provedor crie planos ‘Gamer’, agregando nossa plataforma, que suporta mais de 3 mil jogos. Segundo, ao otimizarmos as rotas e reduzirmos a latência e a perda de pacotes, diminuímos as chamadas no suporte técnico relacionadas a problemas de conexão, que costumam ser complexas e custosas. Por fim, ao oferecer o NoPing como um serviço de valor agregado (SVA), queremos proporcionar uma nova linha de receita recorrente para o provedor, aumentando o ticket médio (ARPU) de forma sustentável”, detalha Guerra.

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