Lux Atelier permite personalização do imóvel durante a obra

A personalização de imóveis antes da entrega tem ganhado espaço no mercado de alto padrão, à medida que compradores buscam soluções mais alinhadas ao seu estilo de vida desde o início do projeto. Nesse cenário, a Lux Incorporadora lança o Lux Atelier, um modelo que vai além da personalização tradicional ao integrar o desenvolvimento do apartamento ao próprio processo construtivo.

Diferente das soluções convencionais do mercado, o Lux Atelier assume a execução completa da personalização dentro da obra, com gestão técnica e operacional integral. A proposta é incorporar o projeto de interiores ao sistema construtivo do empreendimento, permitindo que decisões como pisos, revestimentos, iluminação, elétrica, hidráulica e marcenaria sejam definidas e executadas de forma coordenada ao longo da construção, já compatibilizadas com a estrutura do edifício.

Segundo Bruno Cardoso Alves, CEO da Lux Incorporadora, o modelo responde a uma demanda crescente por projetos mais autorais e menos padronizados. “Não trabalhamos com pacotes ou opções limitadas. Cada unidade é tratada como um projeto único, desenvolvido a partir das escolhas do cliente e do arquiteto, com total integração à obra. Isso exige um nível de gestão muito maior, mas permite um resultado mais consistente do ponto de vista técnico e arquitetônico”, afirma.

O serviço prevê início da execução cerca de um ano antes da conclusão do empreendimento, com planejamento técnico e financeiro completo e acompanhamento contínuo ao longo da obra. Com isso, o imóvel é entregue pronto para uso e com garantia integral preservada.

O Lux Atelier também representa uma mudança na lógica de desenvolvimento imobiliário, ao assumir uma etapa que tradicionalmente fica fora do escopo das incorporadoras. Ao internalizar a execução da personalização, a empresa amplia o controle sobre o produto final e reduz riscos de incompatibilidade entre projeto e obra.

O primeiro empreendimento a contar com o modelo será o Lux 600, na Vila Nova Conceição, que passa a incorporar a personalização como parte do desenvolvimento do produto, e não como etapa posterior.

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Entre os parceiros do Lux Atelier está a Kitchens, que fornecerá soluções de marcenaria alinhadas ao projeto e integradas ao cronograma da obra.