AB2LEX 2026 conta com a presença de lideranças femininas

A edição de 2026 da AB2L Lawtech Experience, realizada nos dias 13 e 14 de maio, no Píer Mauá, no Centro do Rio de Janeiro, reuniu o ecossistema jurídico para discutir inovação, inteligência artificial, transformação digital, governança, legal operations, educação jurídica e o futuro da advocacia.

Esta edição do evento que teve como tema “A Odisseia d,a Inovação Jurídica”, além de contar com painéis e palestras sobre IA aplicada ao jurídico, automação, Visual Law, provas digitais, creator economy, cibersegurança, legal design e eficiência operacional, side events (“Rio Lawtech Nation”) antes do congresso principal, incluindo encontros temáticos, experiências de networking e masterclasses, possibilitou networking entre escritórios, departamentos jurídicos, lawtechs, tribunais, OAB, empresas e investidores.

O evento contou com a presença de diversos representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), como Ana Tereza Basilio, presidente da OAB/RJ, Felipe Sarmento, vice-presidente do Conselho Federal da OAB, e Daniela Magalhães, vice-presidente da OAB/SP, que participou do painel “O Escudo de Atena: Sabedoria e Protagonismo Feminino na Era dos Dados”. Daniela apresentou dados como a desigualdade da renda, de acordo com o sexo, ao explicar que “em São Paulo, onde a maioria da advocacia é feminina, a renda média da advogada é de R$ 6 mil, enquanto a do advogado é de cerca de R$ 12 mil”.

Daniela afirmou que “a OAB/SP, com o objetivo de estimular os escritórios a adotarem a inclusão e a diversidade como pilares de gestão e estratégia de negócios, possui o programa ‘OAB Promove Mulheres’ e concede selo para escritórios que promovem igualdade e oportunidades iguais”.

Segundo Daniela, “apesar de existirem ministras e desembargadoras nas altas cortes, bem como escritórios com mulheres em posições de liderança — como o meu, associado à Vivacqua Advogados, que tem como principal sócia Paula Vivacqua — ainda há uma carência de diversidade de perspectivas nos espaços de decisão”.

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Paula, que acompanhou Daniela ao evento ao lado de sua filha, Luiza Vivacqua, destacou que “o ambiente de trabalho na advocacia ainda é marcado por práticas discriminatórias, mas destacou que cabe às mulheres se posicionarem e ocuparem espaços para superar esse obstáculo”.