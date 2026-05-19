Prefeituras anunciam novos concursos com vagas imediatas

O cenário para quem busca estabilidade no serviço público está aquecido com a chegada de novos concursos públicos da prefeitura. Diversas administrações municipais pelo país publicaram editais somando mais de 4 mil vagas imediatas, além de cadastro reserva, com oportunidades para candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. As remunerações iniciais são um grande atrativo, superando a marca de R$ 17 mil em algumas localidades.

As vagas estão distribuídas por estados do Nordeste, Sudeste e Sul, abrangendo áreas como segurança pública, saúde, educação, administrativa e jurídica. Os interessados devem ficar atentos aos cronogramas de inscrição, que já estão em andamento.



Destaques na Região Nordeste



Campina Grande (PB) concentra grandes oportunidades



A Prefeitura de Campina Grande, na Paraíba, abriu três frentes de contratação organizadas pelo IDECAN, com inscrições de 14/05/2026 a 15/06/2026:

Geral: 925 vagas imediatas para níveis médio, técnico e superior. Remuneração de R$ 1.621,00 a R$ 8.816,66 (Auditor Fiscal). Taxas de R$ 110 a R$ 150.

925 vagas imediatas para níveis médio, técnico e superior. Remuneração de R$ 1.621,00 a R$ 8.816,66 (Auditor Fiscal). Taxas de R$ 110 a R$ 150. Procuradoria (PGM): cinco vagas para Procurador (exige bacharelado em Direito e OAB). Salário inicial de R$ 9.652,80. Inscrição a R$ 230 e prova em 30/08/2026.

cinco vagas para Procurador (exige bacharelado em Direito e OAB). Salário inicial de R$ 9.652,80. Inscrição a R$ 230 e prova em 30/08/2026. Guarda Municipal (GCM): 30 vagas de nível médio. Salário base de R$ 1.535,84 acrescido de 100% de gratificação (GEAT). Prova marcada para 30/08/2026.



Buriticupu (MA) lidera em volume de vagas



O município maranhense lançou edital sob a organização da FSADU, com inscrições até 01/06/2026 e provas nos dias 4 e 5 de julho de 2026:

Geral e PGM: são 3.120 vagas mais 202 em cadastro reserva. Os vencimentos variam de R$ 1.518 a R$ 12.000, englobando todas as escolaridades.

são 3.120 vagas mais 202 em cadastro reserva. Os vencimentos variam de R$ 1.518 a R$ 12.000, englobando todas as escolaridades. Guarda Municipal: 50 vagas imediatas, mais cadastro reserva, para nível médio, com salário de R$ 2.000 e taxa de R$ 90.



Oportunidades no Sul e Sudeste



Maior salário está em Cruz Machado (PR)



Para quem busca grandes remunerações nos concursos da prefeitura, o edital de Cruz Machado, no Paraná, destaca-se com tetos salariais de até R$ 17.483,16. Organizado pela FAFIPA, o certame oferece 95 vagas, mais cadastro reserva, em carreiras diversas (como engenharia, odontologia, psicologia e fiscal). As inscrições ocorrem de 18/05/2026 a 18/06/2026, com prova objetiva a ser aplicada no dia 19 de julho de 2026.



Vagas abertas no Espírito Santo e em São Paulo



Água Doce do Norte (ES): sob comando da banca IDESG, o concurso dispõe de 310 vagas mais cadastro reserva para áreas administrativa, de TI, saúde e policial. Os salários vão até R$ 5.190,46. As inscrições abrem em 26/05/2026 e vão até 26/06/2026, com provas no dia 18 de outubro de 2026.

Bragança Paulista (SP): a banca IBAM coordena a seleção para 89 vagas em áreas como saúde, educação e contabilidade. A remuneração alcança R$ 7.318,27. Os candidatos podem se inscrever até 11/06/2026, e a prova objetiva está agendada para o dia 19 de julho de 2026.



Concursos de prefeituras atraem candidatos por estabilidade e diversidade de cargos



Os concursos públicos municipais seguem entre os certames mais procurados por candidatos em todo o Brasil. Além da oferta de vagas para níveis fundamental, médio, técnico e superior, os certames costumam chamar atenção pela estabilidade profissional e pela variedade de áreas contempladas.

Entre os principais atrativos estão as remunerações compatíveis com o mercado, benefícios adicionais previstos em lei e possibilidade de progressão na carreira pública. As seleções municipais também oferecem oportunidades em setores como saúde, educação, administração, tecnologia e assistência social.

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Outro fator que impulsiona a procura pelos editais de prefeituras é a frequência com que os concursos são publicados em diferentes regiões do país. Em muitos casos, os certames apresentam concorrência menor em comparação a seleções estaduais e federais, ampliando as chances de aprovação para candidatos preparados.