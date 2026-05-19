Doação de cabelo ajuda pacientes oncológicos

A queda de cabelo, conhecida como alopecia, é um efeito colateral frequente de quimioterapias e outros tratamentos oncológicos. No Brasil, pacientes que enfrentam essa condição podem receber perucas produzidas a partir de cabelos doados por voluntários. A iniciativa está em vigor em todo o país, com pontos de coleta em cinquenta e seis unidades do Sicoob Credicom, localizadas nos estados de Minas Gerais, Pará, Bahia e São Paulo.

Estudos apontam que a autoestima está positivamente correlacionada à qualidade de vida de pacientes com câncer. Pesquisa publicada na revista Frontiers in Psychology destaca que a autoestima funciona como recurso psicológico relevante no enfrentamento da doença. Nesse contexto, a disponibilidade de perucas contribui para a manutenção da autoestima durante o período de tratamento.

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de mama lidera a incidência entre as mulheres brasileiras, com estimativa de 78,6 mil novos casos anuais entre 2026 e 2028, excluindo melanomas cutâneos. A alopecia decorrente da quimioterapia pode intensificar o sofrimento psicológico desses pacientes, reforçando a importância de intervenções que preservem a imagem corporal.

No Brasil, diversas organizações promovem a arrecadação de mechas. O Instituto Credicom, vinculado ao Sicoob Credicom, mantém campanha permanente que destina as doações à Volmape, grupo de voluntárias do Instituto Mário Penna responsável pela confecção das perucas. As doações aceitam cabelos lisos, ondulados, cacheados ou crespos, naturais ou com química, preferencialmente com comprimento mínimo de 21 centímetros, embora comprimentos menores também possam ser aproveitados.

As perucas produzidas são distribuídas gratuitamente a pacientes oncológicos em hospitais e clínicas parceiras. Essa prática integra o conjunto de recursos adotados pelos pacientes para lidar com as mudanças físicas provocadas pelo tratamento, ao lado de outras estratégias de adaptação, como o uso de chapéus, lenços e apoio psicológico.

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A iniciativa demonstra a colaboração entre instituições financeiras, como o Sicoob Credicom, organizações de voluntariado e o sistema de saúde, ampliando o acesso a recursos que favorecem o bem?estar emocional de pacientes em tratamento contra o câncer.