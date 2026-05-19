Venda domiciliar gera confiança no consumidor

Ao desenvolver o Leite Fermentado com Lactobacillus casei Shirota (LcS), no Japão, em 1935, uma das preocupações do médico e pesquisador Minoru Shirota era que o produto estivesse acessível para o maior número de pessoas. Assim, alguns anos depois de fundar a empresa, em 1955, desenvolveu o sistema de entrega domiciliar com a participação de donas de casa. A ideia era que, por meio deste sistema, todas as pessoas — mesmo nos lugares mais longínquos — tivessem acesso ao Leite Fermentado Yakult e aos seus benefícios para a saúde. Dessa forma, em 1963, a empresa passou a contar com as Yakult Ladies para a entrega dos produtos em todas as regiões do Japão.

Quando a empresa começou seu processo de expansão internacional, em 1964, o sistema de entrega domiciliar continuou a ser adotado. Atualmente, a Yakult está presente em 40 países e regiões e mantém cerca de 81 mil comerciantes autônomas no mundo — só no Japão são mais de 31 mil e quase 50 mil nos demais países. No Brasil, onde a Yakult está há 58 anos, aproximadamente 4 mil comerciantes autônomos (CAs) atuam com produtos da marca em diversos estados.

O presidente da Yakult do Brasil, Atsushi Nemoto, afirma que a venda domiciliar se sustenta até hoje por ser uma entrega mais humanizada. Para o executivo, com empatia e compreensão, as CAs dos produtos da Yakult constroem conexões e um relacionamento de longo prazo com seus clientes. “Diferentemente de ir ao supermercado e escolher um produto na gôndola, a visita presencial de uma CA leva interação, compromisso, credibilidade e cuidado aos clientes”, pontua.

Por meio desse sistema de venda domiciliar, a Yakult também consegue gerar oportunidades de desenvolvimento de habilidades de negociação, atendimento aos clientes e gestão financeira aos comerciantes autônomos que, em geral, são pessoas que moram nas periferias. Desta forma, colabora para ampliar as perspectivas desses empreendedores, que recebem o respaldo dos treinamentos gratuitos oferecidos pela companhia. “E mudar para melhor a vida dessas pessoas também faz parte da missão da Yakult”, ressalta o executivo.

Outro ponto importante é contribuir para o avanço da participação feminina na sociedade, uma vez que a grande maioria dos comerciantes autônomos ao redor do mundo são mulheres, de várias idades. “Entendemos a importância de essas senhoras e jovens terem uma atividade produtiva que permita passar um período de tempo em casa, pois, como CA dos produtos da Yakult, cada um faz seu próprio horário, o que também facilita muito a vida dessas pessoas”, sinaliza o presidente.

A Yakult mantém diversas filiais de vendas espalhadas pela capital paulista e no interior do Estado de São Paulo, e marca presença na maior parte dos estados brasileiros. A maioria das filiais está localizada em áreas residenciais para que a marca fique mais próxima dos consumidores e possa fornecer o suporte necessário aos comerciantes autônomos, reforçando a convivência e a integração com a comunidade local.

Para o diretor comercial regional da Yakult do Brasil, Takeshi Kunii, a atividade de CA não é apenas comercial, porque esses comerciantes representam um ponto de contato humano diário fundamental com os clientes. “Em muitos casos, especialmente com idosos, essa visita combate a solidão, gera impacto na vida e cria confiança. O produto é importante, mas a relação construída é ainda mais valiosa. A visita não entrega apenas os produtos, mas também presença”, destaca.

Sonhos realizados



Solange Clementina P. Rossi, de 58 anos, é CA dos produtos da Yakult há 28 anos. A comerciante, que atende o Parque Novo Oratório, em Santo André (ABC Paulista), visita os clientes todos os dias e não tem limitação de horário — mesmo que estejam distantes da sua área. “O relacionamento que criamos com os clientes é diferente, baseado em um cuidado mútuo. Os clientes têm muita confiança naquilo que entregamos, e isso é maravilhoso”, relata.

A CA Aldineia Mota Sena, que atua em Carapicuíba (SP), compartilha que muitos clientes se tornam verdadeiros amigos e, de certa maneira, uma segunda família. A comerciante autônoma dos produtos da Yakult há 21 anos informa que as visitas nas casas dos clientes não se limitam a entregar produtos. “Sou convidada a entrar para tomar um café ou uma água, comer um pedaço de bolo e conversar. Meus clientes são muito fiéis a mim e à marca Yakult, e é muito prazeroso atender as mesmas famílias por tantos anos”, completa. Ambas relatam que já conquistaram muitos sonhos com a comercialização de produtos da Yakult, incluindo uma viagem para conhecer o Japão e participar da Convenção Mundial da Yakult Honsha (matriz da empresa).

Com a renda obtida com a comercialização dos produtos, Solange Clementina P. Rossi e o marido conquistaram a casa própria, a chácara da família e o carro novo, e também ajudaram os dois filhos a se tornarem engenheiros. Já Aldineia Mota Sena adquiriu um apartamento e conseguiu manter a filha Amanda em escola particular desde pequena, além de ganhar muitos prêmios. “Agora, minha meta é pagar a faculdade de Veterinária da minha filha”, conta.

Valor científico



Nas visitas, as CAs também explicam o valor científico do probiótico Lactobacillus casei Shirota — cepa exclusiva da Yakult presente nos leites fermentados da marca. Dessa forma, os clientes entendem que estão consumindo um produto diferenciado que faz bem à microbiota intestinal e à saúde como um todo. “Todos os CAs que atuam com os nossos produtos ajudam muito na comunicação do valor científico do Lactobacillus casei Shirota e de seus benefícios à saúde. Essa é a base de confiança da nossa marca e dos nossos produtos”, argumenta o presidente da Yakult do Brasil, Atsushi Nemoto.

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Para este ano, a meta da Yakult do Brasil é ampliar o número de comerciantes autônomos que queiram compartilhar essa visão de saúde e bem-estar. Para informações sobre como ser um CA da Yakult no Brasil, os interessados podem acessar o site www.comercianteyakult.com.br ou entrar em contato pelo 0800-0131260 ou (11) 99877-4545 (WhatsApp).