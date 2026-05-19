Curia Finaliza Upgrade de Suítes Assépticas API em Valladolid, Espanha

ALBANY, N.Y., May 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curia Global, Inc. (Curia), uma organização líder global em pesquisa, desenvolvimento e fabricação, anunciou hoje a conclusão do upgrade das suas duas suítes assépticas em Valladolid, Espanha. O investimento de US$ 4 milhões está de acordo com os padrões do Anexo 1 do BPF da UE.

A característica central do upgrade foi a transição para um sistema totalmente fechado, projetado para fortalecer a integridade do processo e do produto, minimizando o risco microbiológico em todas as etapas da produção. As melhorias também se concentraram na modernização do equipamento e dos sistemas principais, incluindo a instalação de isoladores avançados, bem como atualizações de HVAC, utilidades farmacêuticas, automação e processos de esterilização no local.

“Este investimento em Valladolid é um exemplo do compromisso da Curia de fornecer recursos de fabricação estéril de alta qualidade que se alinham aos planos de crescimento dos nossos clientes”, disse Philip Macnabb, CEO da Curia. “Essas melhorias nas instalações nos posicionam como um parceiro mais forte quando se trata de produzir produtos estéreis cada vez mais complexos, mantendo os altos padrões de garantia de qualidade que os reguladores e os clientes esperam.”

O avanço da capacidade asséptica irá viabilizar que a Curia possa oferecer maior flexibilidade, confiabilidade e velocidade. Com processamento avançado e totalmente fechado, e controle de contaminação aprimorado no seu núcleo, a instalação de Valladolid está posicionada para fornecer suprimentos consistentes e de alta qualidade em escala - reforçando o papel da Curia como parceira preferida para programas estéreis críticos.

Sobre a Curia

A Curia é uma Organização de Desenvolvimento e Fabricação por Contratos (CDMO) com mais de 30 anos de experiência, uma rede integrada de mais de 20 locais em todo o mundo e 3.100 funcionários em parcerias com clientes biofarmacêuticos para lançamento no mercado terapias que mudam a vida. Nossas ofertas de pequenas moléculas, APIs genéricos e produtos biológicos resultam em descobertas através da comercialização, com integridade regulatória, de capacidade analítica e processamento final estéril. Nossos especialistas científicos e de processos, juntamente com nossas instalações em conformidade regulatórias, oferecem a melhor experiência em fabricação de medicamentos e produtos farmacêuticos. Da curiosidade à cura, proporcionamos todas as etapas necessárias para acelerar sua pesquisa e melhorar a vida dos pacientes. Visite-nos em curiaglobal.com.

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Contato Corporativo: Viana Bhagan Curia +1 (518) 512 2111 corporatecommunications@CuriaGlobal.com

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9721719)