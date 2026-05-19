Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Gestão de risco ganha força em operações internacionais

A volatilidade econômica, as mudanças regulatórias e os desafios logísticos internacionais têm ampliado a importância da gestão de risco em operações de comércio exterior.

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
19/05/2026 09:52

compartilhe

SIGA
×
Gestão de risco ganha força em operações internacionais
Gestão de risco ganha força em operações internacionais crédito: DINO

O aumento da complexidade nas operações internacionais tem levado empresas a revisar estratégias de mitigação de risco no comércio exterior em 2026. Mudanças regulatórias, oscilações cambiais, instabilidade geopolítica e gargalos logísticos passaram a influenciar diretamente custos, prazos e previsibilidade nas cadeias globais de suprimentos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Dados da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) mostram que interrupções em corredores marítimos estratégicos e tensões geopolíticas seguem pressionando operações globais, elevando custos logísticos e ampliando a necessidade de planejamento preventivo nas cadeias internacionais.

A BWIN TECH Seguros avalia que a integração entre logística, tecnologia e proteção financeira passou a ocupar papel mais estratégico nas operações internacionais.

Para Anderson Lemos, CEO da BWIN TECH Seguros, a gestão preventiva ganhou protagonismo diante do cenário global mais volátil. “O mercado passou a priorizar análise de risco e monitoramento contínuo para reduzir impactos operacionais e financeiros em cadeias internacionais”, afirma.

Segundo o executivo, ferramentas de rastreabilidade, inteligência de dados e integração operacional vêm influenciando diretamente a gestão de riscos logísticos. “A previsibilidade operacional depende cada vez mais da integração entre informação, logística e proteção financeira. Quanto maior a capacidade de antecipação, menor a exposição a perdas e interrupções”, explica Anderson Lemos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Dados da Organização Mundial do Comércio (WTO) indicam que o comércio global continua em transformação, com redistribuição de fluxos comerciais entre regiões e aumento da necessidade de adaptação operacional por parte de empresas que atuam internacionalmente.



Website: https://www.linkedin.com/company/bwintechseguros/

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay