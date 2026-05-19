Gestão de risco ganha força em operações internacionais

O aumento da complexidade nas operações internacionais tem levado empresas a revisar estratégias de mitigação de risco no comércio exterior em 2026. Mudanças regulatórias, oscilações cambiais, instabilidade geopolítica e gargalos logísticos passaram a influenciar diretamente custos, prazos e previsibilidade nas cadeias globais de suprimentos.

Dados da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) mostram que interrupções em corredores marítimos estratégicos e tensões geopolíticas seguem pressionando operações globais, elevando custos logísticos e ampliando a necessidade de planejamento preventivo nas cadeias internacionais.

A BWIN TECH Seguros avalia que a integração entre logística, tecnologia e proteção financeira passou a ocupar papel mais estratégico nas operações internacionais.

Para Anderson Lemos, CEO da BWIN TECH Seguros, a gestão preventiva ganhou protagonismo diante do cenário global mais volátil. “O mercado passou a priorizar análise de risco e monitoramento contínuo para reduzir impactos operacionais e financeiros em cadeias internacionais”, afirma.

Segundo o executivo, ferramentas de rastreabilidade, inteligência de dados e integração operacional vêm influenciando diretamente a gestão de riscos logísticos. “A previsibilidade operacional depende cada vez mais da integração entre informação, logística e proteção financeira. Quanto maior a capacidade de antecipação, menor a exposição a perdas e interrupções”, explica Anderson Lemos.

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Dados da Organização Mundial do Comércio (WTO) indicam que o comércio global continua em transformação, com redistribuição de fluxos comerciais entre regiões e aumento da necessidade de adaptação operacional por parte de empresas que atuam internacionalmente.