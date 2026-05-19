Rotas internacionais ajustam-se às mudanças no comércio global
As cadeias globais de suprimentos seguem em transformação em 2026, impulsionadas por mudanças geopolíticas, oscilações econômicas e revisão das estratégias de comércio internacional.
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A reorganização do comércio global e as oscilações nas cadeias internacionais de suprimentos têm levado empresas a revisar planejamento logístico, estruturas operacionais e alternativas de transporte em 2026. A busca por maior previsibilidade e continuidade operacional impulsiona ajustes em rotas internacionais e estratégias multimodais.
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Relatórios da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) indicam que mudanças em corredores marítimos, oscilações nos custos de frete e tensões comerciais seguem influenciando o fluxo global de mercadorias. O cenário tem incentivado empresas a diversificarem fornecedores e revisarem estruturas logísticas.
Segundo a PLEX Logistics, especializada em logística internacional, o planejamento operacional passou a ocupar papel ainda mais estratégico nas operações globais.
Para João Lucas da Silva, responsável por Trade Lane Development Sales da PLEX Logistics, a flexibilidade logística ganhou protagonismo. “As empresas estão revisando rotas e estruturas operacionais para reduzir exposição a riscos e garantir maior continuidade das operações internacionais”, afirma.
A integração multimodal e o planejamento preventivo vêm sendo utilizados para minimizar atrasos, gargalos logísticos e impactos relacionados a mudanças repentinas no ambiente internacional.
“A logística internacional opera hoje em um ambiente de alta variabilidade. Ter alternativas de rota e capacidade de adaptação se tornou fundamental”, detalha o especialista.
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Segundo o DHL Global Connectedness Report, o comércio internacional segue em expansão, mas com redistribuição mais intensa dos fluxos entre regiões, ampliando a necessidade de ajustes estratégicos nas operações logísticas.
Website: https://www.linkedin.com/company/plex-international-logistics/