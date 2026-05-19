Eficiência operacional amplia aportes em tecnologia e ERP
Pequenas e médias empresas podem ampliar investimentos em sistemas de gestão empresarial para aumentar eficiência operacional, automatizar processos e melhorar a integração de dados.
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A busca por eficiência operacional segue entre as principais prioridades estratégicas das empresas em 2026. Pequenas e médias companhias vêm ampliando investimentos em tecnologia, automação e integração de dados para melhorar produtividade, reduzir falhas operacionais e sustentar crescimento em ambientes mais competitivos.
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Segundo estudo da IDC Brasil, os investimentos em transformação digital na América Latina continuam em expansão, impulsionados pela necessidade de integração entre áreas estratégicas, automação de processos e uso mais inteligente de dados corporativos.
Nesse cenário, sistemas de gestão empresarial (ERP) seguem entre as ferramentas adotadas para ampliar previsibilidade operacional e consolidar informações financeiras, fiscais, comerciais e logísticas em um único ambiente.
A SB1, especializada em implementação de SAP Business One, avalia que empresas de setores como agronegócio, logística, indústria e healthcare devem acelerar projetos de digitalização ao longo do ano, especialmente aquelas em fase de expansão ou revisão de processos internos.
Para Jefferson Barros, diretor e CSO da SB1 e CEO do Grupo SPRO, o papel do ERP passou a ocupar posição mais estratégica nas empresas em crescimento. “As empresas buscam mais eficiência, governança e capacidade de crescimento sustentável. O ERP deixou de ser apenas uma ferramenta operacional e passou a apoiar decisões estratégicas com base em dados integrados e maior previsibilidade”, afirma.
Segundo o executivo, a integração em tempo real entre diferentes áreas melhora a capacidade analítica das empresas e reduz inconsistências operacionais. “Quando áreas financeiras, fiscais, comerciais e logísticas operam com informações conectadas, a empresa ganha velocidade de resposta, controle e condições mais sólidas para crescer com segurança”, acrescenta.
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Dados da SAP Brasil indicam crescimento da demanda por sistemas integrados de gestão entre empresas de médio porte, especialmente em segmentos ligados a supply chain, manufatura e operações reguladas.
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