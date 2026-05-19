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Empresas ampliam busca por eficiência operacional com ERP

Pequenas e médias empresas vêm ampliando investimentos em sistemas de gestão empresarial para aumentar eficiência operacional, automatizar processos e melhorar a integração de dados.

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Repórter
19/05/2026 09:40

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Empresas ampliam busca por eficiência operacional com ERP
Empresas ampliam busca por eficiência operacional com ERP crédito: DINO

A transformação digital e a necessidade de maior previsibilidade em ambientes competitivos têm impulsionado a adoção de sistemas de gestão empresarial entre pequenas e médias empresas. A busca por automação, integração de dados e governança operacional aparece entre os fatores que sustentam esse movimento em 2026.

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Segundo estudo da International Data Corporation (IDC) América Latina, os investimentos em transformação digital seguem em expansão na região, impulsionados pela necessidade de integração operacional, automação de processos e uso mais estratégico de dados corporativos.

A SB1, especializada em implementação de SAP Business One, avalia que setores como agronegócio, logística, indústria e healthcare tendem a acelerar projetos de digitalização ao longo do ano.

Segundo a empresa, a integração em tempo real entre áreas financeiras, fiscais, logísticas e operacionais tem sido um dos principais fatores de busca por sistemas ERP, especialmente entre companhias que buscam escalar operações com maior controle.

Para Jefferson Barros, diretor e CSO da SB1 e CEO do Grupo SPRO, o ERP passou a ocupar papel estratégico no crescimento das empresas. “As empresas procuram mais eficiência, governança e capacidade de crescimento sustentável. O ERP deixou de ser apenas uma ferramenta operacional e passou a apoiar decisões estratégicas com base em dados integrados”, afirma.

Segundo o executivo, a integração entre áreas reduz inconsistências operacionais e melhora a capacidade de planejamento corporativo. “Quando áreas financeiras, fiscais, comerciais e logísticas operam com informações conectadas, a empresa ganha visibilidade, agilidade e maior previsibilidade para crescer com segurança”, acrescenta.

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Dados da SAP Brasil indicam crescimento da demanda por ERP entre empresas de médio porte, especialmente em segmentos ligados a supply chain, indústria e serviços regulados.



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