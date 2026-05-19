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Transporte de medicamentos reforça exigências regulatórias

As operações de transporte de medicamentos seguem entre os segmentos mais sensíveis da logística brasileira, exigindo controle rigoroso de temperatura, rastreabilidade e monitoramento contínuo.

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DINO
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Repórter
19/05/2026 09:28

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Transporte de medicamentos reforça exigências regulatórias
Transporte de medicamentos reforça exigências regulatórias crédito: DINO

A revisão de protocolos logísticos tem ganhado relevância no setor farmacêutico diante da ampliação das exigências regulatórias relacionadas ao transporte e armazenamento de medicamentos. Questões como integridade térmica, rastreabilidade e controle operacional seguem entre os principais pontos de atenção das empresas em 2026.

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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) estabelece diretrizes para transporte e armazenagem de medicamentos por meio de normas como a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 430, que trata das boas práticas de distribuição, armazenagem e transporte de medicamentos.

Dados da IQVIA Brasil indicam que o mercado farmacêutico brasileiro movimentou mais de R$ 240 bilhões no último ano, considerando canais varejistas e institucionais. O crescimento da demanda amplia a necessidade de operações logísticas especializadas, especialmente em cadeias que exigem controle rigoroso de condições ambientais.

Segundo Sheyla Pinhata, farmacêutica da KENKO, especializada em logística farmacêutica, o cenário regulatório exige integração entre tecnologia, controle ambiental e gestão operacional.

“A rastreabilidade e o controle das condições ambientais são fundamentais para garantir a segurança dos medicamentos e a aderência às exigências regulatórias”, afirma.

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De acordo com a especialista, auditorias, monitoramento contínuo e revisão periódica de procedimentos devem ganhar ainda mais relevância ao longo do ano. “As exigências regulatórias estão mais rigorosas e as empresas precisam ampliar visibilidade operacional para reduzir riscos e garantir conformidade”, explica Sheyla Pinhata.



Website: https://www.linkedin.com/company/cragea---companhia-regional-de-armazens-gerais-e-entrepostos-aduaneiros/

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