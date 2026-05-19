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Logística integrada amplia debate sobre interoperabilidade

A transformação digital das cadeias logísticas tem ampliado o debate sobre interoperabilidade entre sistemas utilizados por transportadoras, operadores logísticos, embarcadores e centros de distribuição.

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DINO
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Repórter
19/05/2026 09:28

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Logística integrada amplia debate sobre interoperabilidade
Logística integrada amplia debate sobre interoperabilidade crédito: DINO

A integração de dados em tempo real passou a ocupar papel estratégico nas operações logísticas, impulsionando discussões sobre interoperabilidade entre sistemas utilizados por transportadoras, operadores logísticos, embarcadores e centros de distribuição. O avanço da digitalização das cadeias de suprimentos ampliou a necessidade de comunicação mais eficiente entre plataformas operacionais para fortalecer rastreabilidade e capacidade de resposta.

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Segundo informações do Ministério dos Transportes sobre o Plano Nacional de Logística 2050, a modernização da infraestrutura logística brasileira passa pela ampliação da integração entre modais, maior eficiência operacional e uso mais intensivo de tecnologia para planejamento e gestão das operações.

A Fractal, especializada em segurança tecnológica aplicada à logística, avalia que a interoperabilidade reduz falhas operacionais e fortalece a gestão da cadeia de custódia.

Para José Roberto Mesquita, diretor-executivo da Fractal, operações fragmentadas dificultam a tomada de decisão. “Quando os sistemas não se comunicam, a cadeia perde visibilidade e capacidade de resposta. A interoperabilidade permite decisões mais rápidas e operações mais previsíveis”, afirma.

Segundo o executivo, a tendência é de maior integração entre sensores, plataformas de monitoramento e sistemas corporativos ao longo de 2026. “A rastreabilidade depende cada vez mais da capacidade de conectar dados e gerar informação operacional confiável em tempo real”, explica José Roberto Mesquita.

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O planejamento logístico nacional também prevê aumento da participação de modais como ferrovias, cabotagem e transporte hidroviário, movimento que tende a ampliar a necessidade de integração tecnológica entre diferentes operadores e plataformas logísticas.



Website: https://www.linkedin.com/company/fractal-intelligent-security/

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