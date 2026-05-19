Comércio exterior planeja redução de atrasos logísticos

As mudanças geopolíticas e a reorganização das cadeias globais de suprimentos têm levado empresas a ampliar o planejamento operacional no comércio exterior. Revisão de rotas, diversificação de modais e análise preventiva passaram a ocupar papel estratégico nas operações internacionais.

Dados da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) indicam que tensões comerciais, mudanças em corredores marítimos e oscilações nos custos logísticos seguem impactando prazos e previsibilidade nas operações internacionais. Relatórios recentes também apontam aumento da complexidade operacional nas cadeias globais de suprimentos.

Segundo a PLEX Logistics, especializada em logística internacional, o cenário atual exige maior previsibilidade e capacidade de adaptação das empresas diante de oscilações cambiais, custos de frete e mudanças regulatórias.

Para João Lucas da Silva, responsável por Trade Lane Development Sales da PLEX Logistics, o planejamento antecipado reduz vulnerabilidades operacionais. “Empresas que trabalham com cenários alternativos e diversificação de rotas conseguem responder mais rapidamente a oscilações logísticas e reduzir impactos operacionais”, afirma João Lucas da Silva.

A integração multimodal e o monitoramento contínuo tendem a ganhar ainda mais relevância em operações internacionais, especialmente em cadeias que dependem de previsibilidade e rapidez na tomada de decisão.

“A logística internacional passou a operar em um ambiente de variabilidade constante. Planejamento hoje é fator decisivo para competitividade”, explica o especialista.

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O setor também acompanha o avanço de estratégias como nearshoring e regionalização produtiva, que vêm alterando fluxos logísticos globais e exigindo revisão permanente das operações internacionais.