BitGo revela modelo operacional modular de ativos digitais para bancos

A BitGo Holdings, Inc. (NYSE: BTGO) (“BitGo”), empresa de infraestrutura de ativos digitais, apresentou hoje um modelo operacional modular pronto para bancos, projetado para ajudar instituições financeiras a avaliar, lançar e expandir recursos de ativos digitais dentro de uma estrutura legal, de conformidade, de risco e operacional estabelecida.

O modelo modular reúne carteiras de custódia, negociação, liquidação, staking, stablecoins, gestão de patrimônio, licenciamento e infraestrutura de API em uma oferta modular criada para uma ampla gama de casos de uso institucionais.

As instituições financeiras enfrentam cada vez mais pressão para se envolverem com ativos digitais, seja por parte de clientes que detêm criptomoedas, de tesourarias corporativas que adotam stablecoins ou de reguladores que fornecem estruturas mais claras para a participação dos bancos. No entanto, muitos bancos não dispõem da infraestrutura, dos controles e do suporte operacional necessários para agir de maneira rápida e segura. O conjunto de produtos da BitGo foi projetado para preencher essa lacuna, permitindo que as instituições integrem recursos de ativos digitais e mantenham o controle sobre a experiência do cliente, políticas operacionais e governança interna.

“As instituições bancárias estão abordando os ativos digitais com um foco maior em infraestrutura, controles e governança”, afirmou Jody Mettler, COO da BitGo e presidente do BitGo Bank & Trust, National Association. “A BitGo fornece o modelo operacional e a infraestrutura subjacente que as instituições podem utilizar ao avaliar e implementar capacidades de ativos digitais de maneira alinhada com seus próprios requisitos legais, de conformidade e operacionais.”

O modelo operacional modular da BitGo, pronto para uso bancário, inclui:

infraestrutura de custódia e carteiras: carteiras de custódia qualificada e de autocustódia com controles de política configuráveis, aprovações baseadas em funções e governança de transações para facilitar as operações institucionais;

carteiras de custódia qualificada e de autocustódia com controles de política configuráveis, aprovações baseadas em funções e governança de transações para facilitar as operações institucionais; criptomoedas como serviço (Crypto-as-a-Service): infraestrutura que permite que instituições financeiras ofereçam recursos de ativos digitais a seus clientes, incluindo custódia, carteiras, negociação e serviços relacionados, mantendo o controle sobre a experiência do cliente e o desenho do programa;

infraestrutura que permite que instituições financeiras ofereçam recursos de ativos digitais a seus clientes, incluindo custódia, carteiras, negociação e serviços relacionados, mantendo o controle sobre a experiência do cliente e o desenho do programa; infraestrutura de negociação e liquidação: acesso à liquidez de ativos digitais, recursos de negociação e suporte operacional pós-negociação para ajudar as instituições a gerenciarem fluxos de trabalho de execução e liquidação;

acesso à liquidez de ativos digitais, recursos de negociação e suporte operacional pós-negociação para ajudar as instituições a gerenciarem fluxos de trabalho de execução e liquidação; infraestrutura de staking: infraestrutura para instituições que avaliam modelos de participação de prova de participação (proof-of-stake), sujeita às aprovações legais e regulatórias aplicáveis;

infraestrutura para instituições que avaliam modelos de participação de prova de participação (proof-of-stake), sujeita às aprovações legais e regulatórias aplicáveis; infraestrutura de Stablecoins: soluções para instituições que exploram casos de uso de emissão, tesouraria, pagamentos, liquidação e pagamentos na cadeia;

soluções para instituições que exploram casos de uso de emissão, tesouraria, pagamentos, liquidação e pagamentos na cadeia; soluções de tesouraria corporativa: infraestrutura para ajudar instituições a avaliarem ativos digitais e stablecoins para casos de uso relacionados à tesouraria, à liquidez, à liquidação e ao balanço patrimonial;

infraestrutura para ajudar instituições a avaliarem ativos digitais e stablecoins para casos de uso relacionados à tesouraria, à liquidez, à liquidação e ao balanço patrimonial; soluções de gestão de patrimônio: recursos projetados para ajudar na avaliação de como o acesso a ativos digitais, custódia e serviços relacionados podem ser oferecidos a clientes elegíveis por meio de plataformas existentes de consultoria, clientes privados ou gestão de patrimônio.

O modelo operacional tem por objetivo oferecer suporte a uma variedade de abordagens institucionais para ativos digitais. Algumas instituições financeiras estão avaliando ativos digitais para fins de tesouraria, operacionais ou de liquidação. Outras estão considerando como oferecer serviços de ativos digitais a seus clientes por meio de programas regulamentados e orientados por políticas. A abordagem modular da BitGo permite que essas instituições adotem recursos em etapas, de acordo com suas necessidades internas e prioridades de mercado.

“As instituições financeiras não precisam de uma abordagem única para todos os casos quando se trata de ativos digitais”, afirmou Frank Wang, diretor-gerente de Fintech da BitGo. “Elas precisam de uma infraestrutura que possa ser integrada de forma criteriosa, governada adequadamente e adaptada ao seu modelo de negócios ao longo do tempo.”

A solução da BitGo para bancos foi desenvolvida especificamente para instituições financeiras que buscam um parceiro confiável em tecnologia e operações para serviços de ativos digitais. Com ela, os bancos têm controle sobre quando, como e se levarão esses recursos ao mercado. Ela já está impulsionando estratégias de ativos digitais em instituições como o Erebor Bank, o Banco de Crédito del Perú, o Banco de Crédito de Bolivia S.A., o TowerBank e a InvestiFi, que dá suporte a uma rede crescente de bancos e cooperativas de crédito.

Sobre a BitGo

A BitGo (NYSE: BTGO) é uma empresa de infraestrutura para ativos digitais que oferece serviços de custódia, carteiras digitais, staking, negociação, financiamento, moedas estáveis e liquidação a partir de armazenamento refrigerado regulamentado. Desde 2013, a empresa se concentra em acelerar a transição do sistema financeiro para uma economia de ativos digitais. Com presença global, a BitGo conta com diversas entidades regulamentadas, incluindo o BitGo Bank & Trust, National Association, o primeiro banco fiduciário de ativos digitais com carta federal pertencente a uma empresa de capital aberto. Atualmente, a BitGo atende milhares de instituições, incluindo muitas das principais marcas do setor, bem como instituições financeiras, corretoras e plataformas, além de milhões de investidores em todo o mundo. Para informações adicionais, visite www.bitgo.com.

Declaração prospectiva

Determinadas declarações neste comunicado à imprensa constituem “declarações prospectivas”, de acordo com a legislação federal de valores mobiliários. Palavras como “pode”, “poderia”, “irá”, “deveria”, “acredita”, “espera”, “antecipa”, “estima”, “continua”, “prevê”, “projeta”, “planeja”, “pretende” ou expressões semelhantes, como também declarações relativas a intenções, crenças ou expectativas atuais, são exemplos de declarações prospectivas. Essas declarações estão sujeitas a vários riscos e incertezas, muitos dos quais são difíceis de prever, e podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes das expectativas e suposições atuais, bem como daqueles estabelecidos ou implícitos em quaisquer declarações prospectivas. Entre os fatores importantes que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente das expectativas atuais, estão: a natureza altamente volátil dos ativos digitais; problemas técnicos relacionados à integração de ativos digitais suportados; alterações e atualizações em sua rede subjacente; maior escrutínio de nosso setor e operações; roubo, perda ou destruição de chaves privadas necessárias para acessar quaisquer ativos digitais mantidos sob custódia para nossa própria conta ou para nossos clientes; erros na execução de transações de clientes ou no gerenciamento de nossas próprias atividades de negociação; e os demais fatores discutidos no Relatório Anual da Companhia, no Formulário 10-K, arquivado na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (U.S. Securities and Exchange Commission – SEC) em 27 de março de 2026, e seus arquivamentos subsequentes. , incluindo relatórios periódicos subsequentes nos Formulários 10-Q e 8-K. Tais declarações prospectivas são baseadas em fatos e condições existentes no momento em que são feitas e em previsões sobre fatos e condições futuras. Apesar de a empresa acreditar que essas declarações prospectivas sejam razoáveis, os leitores deste comunicado à imprensa são advertidos a não depositar confiança indevida em quaisquer declarações prospectivas. As informações contidas neste comunicado são válidas apenas na data de sua publicação, e a empresa não se compromete a atualizar qualquer declaração prospectiva relacionada aos assuntos discutidos neste comunicado, exceto quando exigido pelas leis de valores mobiliários aplicáveis.

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