Bitget Lança Programa UEX Jumpstart com Recompensas de 430 Mil USDT

VICTORIA, Seychelles, May 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, lançou o Programa UEX Jumpstart, uma iniciativa de integração de vários produtos com um total de prêmios de 430.000 USDT em futuros de criptomoedas, metais preciosos, ações e CFDs.

Com funcionamento de maio a junho, o programa foi criado para apresentar novos usuários ao ecossistema de múltiplos ativos em expansão da Bitget, reunindo atividades em quatro grandes linhas de produtos sob uma estrutura unificada. Em vez de se concentrar em uma única categoria de ativos, a iniciativa viabiliza que os usuários explorem diferentes mercados enquanto se familiarizam com a forma como o comportamento de negociação está se movendo cada vez mais entre as classes de ativos.

Esse lançamento ocorre com a diversificação da atividade de negociação global. No início deste ano, a Bitget informou que os ativos não cripto representaram até 40% do volume total de negociações durante o primeiro trimestre de 2026, impulsionados em grande parte pelas commodities e pelos produtos do mercado tradicional. Mais recentemente, as negociações em CFDs na plataforma ultrapassaram US$ 8 bilhões em volume diário de negociações, com o ouro responsável por 95% do crescimento incremental, uma indicação do aumento da participação dos usuários para além dos mercados de criptomoedas.

“Todo mundo gosta da diversificação hoje em dia”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget. “Quem busca Bitcoins hoje em dia também pode buscar ouro, ações ou eventos macroeconômicos amanhã. O UEX Jumpstart realmente ajuda os usuários a explorar essas oportunidades em um ecossistema de negociação de vários ativos.”

O Programa UEX Jumpstart está estruturado em torno de quatro pontos de entrada no mercado, introduzindo os usuários gradativamente a diferentes segmentos do ecossistema Bitget.

Os usuários que entram através do Stock WeeklyJackpot podem explorar os produtos de ações perpétuas da Bitget com um pool de recompensas de 100.000 USDT, com incentivos que variam de cartões de negociação com taxa zero vitalícia a recompensas vinculadas a ações globais, como Tesla e NVIDIA. A campanha foi desenvolvida para apresentar aos usuários produtos de negociação vinculados a ações dentro do ambiente da UEX.

Para os usuários interessados em oportunidades macroeconômicas, o CFD May Carnival proporciona acesso a contratos vinculados a mercados financeiros mais amplos por meio de uma premiação total de 100.000 USDT. Os participantes que finalizarem as atividades de integração recebem recompensas garantidas enquanto progridem em tarefas adicionais que revelam incentivos maiores.

O programa também introduz os usuários à negociação de commodities por meio da Metals & Commodities Futures Promotion , apoiada por uma premiação de 60.000 USDT focada no ouro em produtos vinculados a commodities, incluindo prêmios denominados em XAUT (Tether Gold).

A etapa final da experiência é o Futures Rush , a maior trilha do programa com recompensas mensais de 170.000 USDT. Estruturada como um sistema de desafio progressivo, a campanha orienta os usuários através de atividades de negociação de futuros cada vez mais avançadas com recompensas, incluindo BTC, ETH, XAUT e outros ativos digitais.

As quatro campanhas abrem um caminho de integração guiado entre criptomoedas, ações, commodities e derivativos, refletindo como o modelo de Exchange Universal da Bitget reúne mercados tradicionalmente separados em um ambiente de negociação. Com a expansão da Bitget para ações, commodities, negociação baseada em IA e ativos tokenizados, iniciativas como UEX Jumpstart refletem uma mudança mais ampla em direção a exchanges desenvolvidas em torno da descoberta de oportunidades, em vez de silos de mercado.

Sobre a Bitget

Bitget é a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, atendendo a mais de 125 milhões de usuários com acesso a mais de 2 milhões de tokens de criptomoedas, mais de 100 ações tokenizadas, ETFs, commodities, FX e metais preciosos como ouro. O ecossistema está comprometido em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu agente de IA sendo o copiloto para executar ordens de trade. A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas com a LALIGA e MotoGP™ . Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu à UNICEF em apoio ao ensino de blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. A Bitget atualmente lidera o mercado de TradFi tokenizado, fornecendo as taxas mais baixas do setor e a maior liquidez em 150 regiões em todo o mundo.

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001182809)