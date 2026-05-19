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Segurança logística amplia rastreabilidade em 2026

Empresas ampliam investimentos em rastreabilidade e monitoramento em tempo real para fortalecer previsibilidade operacional e gestão da cadeia de custódia.

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Repórter
19/05/2026 09:16

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Segurança logística amplia rastreabilidade em 2026
Segurança logística amplia rastreabilidade em 2026 crédito: DINO

O avanço da digitalização logística e o aumento da complexidade das cadeias globais de suprimentos têm impulsionado investimentos em tecnologias de rastreabilidade e gestão da cadeia de custódia em 2026. Empresas dos setores de transporte, armazenagem e comércio exterior vêm adotando plataformas integradas capazes de monitorar cargas em tempo real e ampliar a previsibilidade operacional.

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Dados do Ministério dos Transportes indicam que o Brasil busca ampliar eficiência logística, integração multimodal e competitividade da infraestrutura nacional por meio de planejamento estratégico e maior integração entre modais. O fortalecimento da interoperabilidade tecnológica aparece entre os fatores considerados para aumentar produtividade e reduzir gargalos operacionais.

Segundo José Roberto Mesquita, diretor-executivo da Fractal, empresa especializada em segurança tecnológica aplicada à logística, o fortalecimento da cadeia de custódia depende da capacidade de transformar dados operacionais em informação estratégica.

“A rastreabilidade deixou de ser apenas um diferencial operacional e passou a integrar a estratégia de governança logística. Quanto maior a visibilidade da operação, maior a capacidade de resposta e prevenção”, afirma.

Sensores inteligentes, monitoramento contínuo e plataformas interoperáveis vêm sendo utilizados para ampliar controle sobre movimentações e eventos relacionados às cargas, especialmente em operações com maior exigência de previsibilidade e compliance.

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Para Mesquita, a digitalização da cadeia logística tende a avançar nos próximos anos. “A cadeia de custódia tende a se tornar cada vez mais digital, conectada e orientada por dados em tempo real. Isso fortalece auditorias, compliance e eficiência operacional”, explica.



Website: https://www.linkedin.com/company/fractal-intelligent-security

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