Bitget Entra no Mercado Mexicano com Registro no SAT e UIF

VICTORIA, Seychelles, May 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, a maior Universal Exchange (UEX) do mundo realizou com sucesso os principais registros no México para operar dentro da atual estrutura de ativos virtuais do país. Com esses registros a Bitget busca sua expansão na América Central e Latina, onde o México se destaca como um dos mercados mais importantes para a empresa.

A Bitget obteve registro de atividade vulnerável no Serviço de Administração Tributária do México (também conhecido como SAT) e também realizou o registro na Unidade de Inteligência Financeira (ou UIF) do México. Juntos, esses registros colocam a Bitget entre as primeiras plataformas do mundo a realizar esse processo no México, para uma base sólida em um dos mercados de criptomoedas mais ativos da região.

O México passou a ser um foco importante para as plataformas de ativos digitais diante do crescente interesse pelas criptomoedas em todo o país. Para a Bitget, o México continua sendo um dos seus maiores mercados da América Central e Latina e uma das principais prioridades regionais. O tamanho do mercado, o crescente interesse dos usuários e seu papel mais amplo na importância financeira regional fazem dele uma parte importante para a expansão de longo prazo da Bitget na região.

“O progresso regulatório das criptomoedas muda constantemente com o cenário, e cada um requer um entendimento claro das regras locais e da forma como os sistemas financeiros locais operam”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget. “Com a sua entrada no México a Bitget estabelece um modelo que apoia o crescimento responsável, proporcionando à empresa mais oportunidades de operar juntamente com bancos e instituições financeiras, cujo relacionamento passou a ser cada vez mais importante para a penetração em diversos mercados.”

Os registros colocam a Bitget em uma posição mais forte para atender o mercado local dentro do atual regime regulatório do México, que se tornou mais claramente definido após reformas recentes que ampliaram e impuseram fortes obrigações de AML para atividades de ativos virtuais.

A expansão ocorre no momento em que a Bitget dá continuidade à sua expansão para mercados onde a demanda dos usuários e o progresso regulatório estão caminhando na mesma direção. Na América Latina, essa tendência está se tornando mais visível com mais usuários buscando acesso a ativos digitais em plataformas que estão adotando uma abordagem séria e prática para operar dentro das regras locais. O México deve ter um papel importante nessa mudança, tanto pelo seu mercado interno quanto pela sua influência mais ampla em toda a região.

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Sobre a Bitget

A Bitget é a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, atendendo a mais de 125 milhões de usuários com acesso a mais de 2 milhões de tokens de criptomoedas, mais de 100 ações tokenizadas, ETFs, commodities, FX e metais preciosos como ouro. O ecossistema está comprometido em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu agente de IA sendo o copiloto para executar ordens de trade. A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas com a LALIGA e a MotoGP™. Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu à UNICEF em apoio ao ensino de blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. A Bitget atualmente lidera o mercado de TradFi tokenizado, fornecendo as taxas mais baixas do setor e a maior liquidez em 150 regiões em todo o mundo.

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Nota do Editor

O registro da Bitget no México coloca a empresa em uma forte posição regulatória no mercado. Com base nas informações públicas atuais, sabe-se que apenas algumas das principais exchanges globais obtiveram os mesmos registros, tornando a Bitget uma das poucas plataformas globais a realizar esse processo no México.

Foto deste comunicado disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6efd1df6-e5e0-4871-ad03-1c12dcc1c57d

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001182792)