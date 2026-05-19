IPO da Bitget Prime Explora Oportunidade de IA de US$ 4 Trilhões com a OpenAI

VICTORIA, Seychelles, May 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, adicionou OpenAI (preOPAI) como a segunda listagem na sua plataforma IPO Prime, estendendo o acesso pré-IPO a uma das empresas mais acompanhadas de perto da área de inteligência artificial.

Lançado na Solana pela parceira regulamentada Republic , o preOPAI foi criado para acompanhar o desempenho econômico da OpenAI após uma futura listagem pública. A oferta introduz um baixo limite de entrada a partir de US$ 100, reduzindo significativamente os requisitos de capital tradicionalmente associados à participação pré-IPO.

A janela de compromisso para o preOPAI será aberta em 12 de maio de 2026, das 8h até 15 de maio de 2026, às 8h (UTC). As alocações serão distribuídas entre 8h e 12h (UTC), seguidas pelo início da negociação spot às 14h (UTC) do mesmo dia.

O lançamento ocorre em meio ao crescente interesse global em inteligência artificial, com o capital fluindo para empresas de IA e avaliações em níveis históricos. Essa oportunidade de US$ 4 trilhões , no entanto, em grande parte tem estado limitada a investidores institucionais e redes privadas.

Ao contrário da participação pré-IPO convencional, que muitas vezes envolve longos bloqueios e liquidez limitada, o preOPAI introduz um modelo em que o acesso e a flexibilidade existem juntos. Uma vez distribuídos, os usuários podem negociar ativamente suas posições, em vez de esperar que um evento de listagem para obter valor. Além disso, aproximadamente seis meses após o IPO, os detentores terão a opção de resgatar seus tokens por ativos vinculados a ações ou por USDT com base nos preços de mercado, para um caminho de liquidação definido.

A introdução do preOPAI segue o lançamento anterior do preSPAX , vinculado à SpaceX, marcando uma abordagem em fases para a expansão do IPO Prime. Cada listagem é lançada com foco na estrutura, liquidez e alinhamento regulatório, em vez da velocidade do lançamento. No momento da publicação, a preSPAX tinha mais de 13.000 usuários inscritos, com um valor de compromisso de US$ 171 milhões.

“A forma como as pessoas acessam os mercados está mudando”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget. “Estamos caminhando em direção a um sistema onde diferentes classes de ativos e oportunidades se reúnem em uma plataforma e onde o acesso não está mais limitado pela estrutura. Essa é a direção que vemos para o futuro das finanças e o que estamos construindo aqui na Bitget, a Universal Exchange.”

A introdução do preOPAI se baseia na estrutura mais ampla do IPO Prime, onde os ativos digitais são estruturados para refletir resultados econômicos, e não na propriedade direta de ações. Com essa abordagem, combinada com a emissão por meio de um parceiro regulamentado, a Republic , a Bitget estabelece uma base mais estruturada para a exposição pré-IPO tokenizada em comparação com os modelos típicos de lançamento de tokens.

Com o modelo de Universal Exchange da Bitget, o IPO Prime continua a ampliar o alcance da plataforma em todo o ciclo de vida do investimento. Com criptomoedas, ativos tradicionais tokenizados e agora a exposição pré-IPO integrada em um único sistema, a UEX está evoluindo para dar suporte à forma como os usuários alocam capital em diferentes estágios de oportunidades, e não em plataformas fragmentadas.

Para mais detalhes sobre o preOPAI, visite aqui .

Sobre a Bitget

Bitget é a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, atendendo a mais de 125 milhões de usuários com acesso a mais de 2 milhões de tokens de criptomoedas, mais de 100 ações tokenizadas, ETFs, commodities, FX e metais preciosos como ouro. O ecossistema está comprometido em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu agente de IA sendo o copiloto para executar ordens de trade. A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas com a LALIGA e MotoGP™ . Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu à UNICEF em apoio ao ensino de blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. A Bitget atualmente lidera o mercado de TradFi tokenizado, fornecendo as taxas mais baixas do setor e a maior liquidez em 150 regiões em todo o mundo.

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001182787)