Amii Impulsiona Momento de IA no Canadá com o Início do Upper Bound, Crescimento de 53% e 11.000 Participantes de Todo o Mundo

EDMONTON, Alberta, May 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Amii (Alberta Machine Intelligence Institute) inaugurou hoje oficialmente o quinto Upper Bound anual, a principal conferência de IA que superou todas as previsões e passou a ser o ponto focal do calendário global de IA. Com a participação de 11.000 pesquisadores, líderes empresariais e formuladores de políticas de 22 países, o evento registrou um aumento impressionante de 53% em escala anual.

Esse momento é impulsionado pelos ingressos de eventos esgotados, uma lista cada vez maior de sessões lideradas pela comunidade e ocupações de escolas K-9. Essa demanda crescente solidifica o papel da Amii de pilar central do ecossistema de IA do Canadá. Ao conectar a pesquisa de IA líder mundial com líderes empresariais, formuladores de políticas, fundadores, estudantes e educadores, o Amii vai além da teoria para transformar uma visão otimista da IA em uma realidade econômica e social tangível.

Uma Convergência de Lideranças Mundiais

O Upper Bound 2026 é uma interseção de alto nível do governo com a indústria:

Liderança Federal e Provincial: Exmo. Evan Solomon, Ministro da Inteligência Artificial e Inovação Digital e Ministro da Agência Federal de Desenvolvimento Econômico do Sul de Ontário, Governo do Canadá Eleanor Olszeweski, Ministra da Gestão de Emergências e Resiliência Comunitária e Ministra responsável pelo Desenvolvimento Econômico das Pradarias do Canadá, Governo do Canadá Exmo. Nate Glubish, Ministro da Tecnologia e Inovação , Governo de Alberta Exmo. Myles McDougall, Ministro da Educação Avançada , Governo de Alberta

Titãs da Indústria: Insights e representação no palco de líderes globais do Google, Anthropic, Meta, Sony AI, Electronic Arts e Mozilla.

Expansão do Pipeline de Talentos de IA do Canadá

O evento também serve como uma experiência única de treinamento imersivo para as amplas iniciativas nacionais de treinamento da Amii. Este ano, o Upper Bound recebe participantes de:

Iniciativa AI Workforce Readiness (AIWR): Uma iniciativa de CAD$ 5 milhões apoiada pelo Google.org que capacita 125.000 estudantes de ensino superior em 57 instituições com habilidades de IA.

Uma iniciativa de CAD$ 5 milhões apoiada pelo Google.org que capacita 125.000 estudantes de ensino superior em 57 instituições com habilidades de IA. Trajetória em IA: Um investimento de CAD$ 10,4 milhões do Governo do Canadá, capacitando 6.000 trabalhadores de energia com treinamento personalizado em IA para a economia de baixo carbono.

Citações:

“O Upper Bound cresceu juntamente com a aceleração sem precedentes da IA ??— desde o avanço de pesquisas de categoria internacional até o incentivo à adoção e aprendizado empresarial em todo o mundo. Estamos extremamente orgulhosos de ter desenvolvido uma plataforma de excelência, onde um espectro único de participantes pode se conectar, para que perspectivas diversas possam moldar os próximos cinco anos da inovação em IA. É aqui que um futuro otimista da IA é imaginado e realizado.” - Cam Linke, CEO da Amii

“A liderança em inteligência artificial do Canadá se baseia em pesquisas de nível internacional e no compromisso de transformar a inovação em um impacto econômico real. O interesse esmagador pelo Upper Bound é um exemplo do interesse no envolvimento com o ecossistema de IA do Canadá e o impulso que estamos criando para posicionar nosso país na vanguarda da IA.” - Exmo. Evan Solomon, Ministro da Inteligência Artificial e Inovação Digital, Governo do Canadá.

Os participantes do evento mergulharão profundamente em temas críticos para o futuro do campo, incluindo IA para Saúde, IA Generativa para Produtividade de Negócios, Governança Ética, Aprendizado e Educação em IA, Energia e Meio Ambiente, Pesquisa Blue Sky e muito mais. O programa também com um Círculo de CEOs exclusivo com curadoria de Cam Linke, que criado para destacar as principais tendências e oportunidades estratégicas em IA para os líderes executivos de hoje.

O Upper Bound será realizado de 19 a 22 de maio em Edmonton. Para a programação completa e acesso antecipado ao Upper Bound 2027 visite: www.upperbound.a

Sobre o Amii

O Amii (Alberta Machine Intelligence Institute) é um dos três Institutos Nacionais de IA do Canadá. Com sede em Alberta, o Amii apoia a pesquisa líder mundial em Inteligência Artificial (IA) e Aprendizado de Máquinas (AM) e transforma o avanço científico em adoção da indústria. O Amii se dedica ao avanço de pesquisas de ponta, oferta de programas educacionais excepcionais e consultoria para empresas - para levar a IA para fora do laboratório para o mundo real. www.amii.ca

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Contato com a Mídia: Lynda Vang, Gerente de Mídia e Comunicações, Amii lynda.vang@amii.ca

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9721724)