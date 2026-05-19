Bitget Lança Delta Neutral Mode para Estratégias de Negociação Hedged

VICTORIA, Seychelles, May 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, lançou o Delta Neutral Mode na sua Unified Trading Account, adicionando um novo recurso de gerenciamento de risco desenvolvido para traders que usam estratégias de hedge e arbitragem nos mercados spot, de margem e de futuros. O recurso aplica o tratamento de classificação de autodesalavancagem (ADL) automática diferenciada a posições cobertas elegíveis quando as contas atendem aos critérios predefinidos de neutralidade de delta.

O Delta Neutral Mode possibilita que os usuários combinem negociação spot, de margem cruzada e de futuros cruzados em uma única estrutura de conta unificada, enquanto o sistema avalia a exposição direcional da conta e dos ativos. As posições elegíveis que satisfazem os limites de neutralidade recebem menor prioridade de ADL durante condições extremas de mercado, ajudando a reduzir a probabilidade de autodesalavancagem automática em estratégias adequadamente cobertas.

O recurso foi desenvolvido para traders que executam arbitragem de taxa de financiamento, negociação de base, estratégias neutras em relação ao mercado e modelos de hedge quantitativo. Ele suporta futuros USDT-M, USDC-M e Coin-M em ambientes de negociação ao vivo e de demonstração, com lançamento contínuo na web, aplicativo e canais de acesso à API.

“A infraestrutura de negociação continua evoluindo para ambientes multiestratégia mais sofisticados, onde os usuários gerenciam ativa e simultaneamente a exposição nos mercados spot, derivativos e on-chain. O Delta Neutral Mode adiciona mais flexibilidade para os traders que usam estratégias de hedge e arbitragem, ao mesmo tempo em que aprimora a forma como o tratamento de risco é tratado dentro de uma estrutura de conta unificada”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget.

O lançamento expande a estrutura mais ampla da Unified Trading Account da Bitget, desenvolvida para aprimorar a eficiência de capital e simplificar a execução de negociações entre mercados. O sistema avalia a neutralidade da conta usando cálculos de exposição delta em relação ao patrimônio total da conta, além de verificar se as posições de futuros estão efetivamente cobertas pelas participações spot no mesmo ativo subjacente.

A introdução do Delta Neutral Mode segue a expansão contínua da Bitget da infraestrutura de negociação de estilo institucional em todo o seu ecossistema Universal Exchange, incluindo acesso à negociação de vários ativos, produtos financeiros tokenizados e funcionalidade de garantia entre mercados. A Bitget continua desenvolvendo ferramentas que dão suporte a estratégias de negociação mais avançadas, mantendo o gerenciamento unificado de contas em vários tipos de mercado.

Para mais informações, clique aqui .

Sobre a Bitget

A Bitget é a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, atendendo a mais de 125 milhões de usuários com acesso a mais de 2 milhões de tokens de criptomoedas, mais de 100 ações tokenizadas, ETFs, commodities, FX e metais preciosos como ouro. O ecossistema está comprometido em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu agente de IA sendo o copiloto para executar ordens de trade. A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas com a LALIGA e MotoGP™ . Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu à UNICEF em apoio ao ensino de blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. A Bitget atualmente lidera o mercado de TradFi tokenizado, fornecendo as taxas mais baixas do setor e a maior liquidez em 150 regiões em todo o mundo.

Para mais informação, visite: Website | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord

Para perguntas da mídia, contate: media@bitget.com

Aviso de Risco: Os preços dos ativos digitais estão sujeitos a flutuações e podem ser significantemente voláteis. Os investidores são aconselhados a alocar apenas os fundos que podem perder. O valor de qualquer investimento pode ser afetado, e existe a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam atingidos, nem que o investimento principal recuperado. Aconselhamento financeiro independente deve sempre ser obtido, e a experiência financeira pessoal e a posição devem ser cuidadosamente consideradas. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por quaisquer perdas potenciais incorridas. Nada contido neste documento deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. Para mais informações, consulte nossos Termos de Uso .

Foto deste comunicado disponível em:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/aa9baad4-a7b9-4668-a674-7960ad9c5611

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001182698)