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Primeiros hóspedes chegam ao Four Seasons Resort and Residences Red Sea, na Ilha Shura, a partir de 20 de maio, com a Red Sea Global lançando seu primeiro resort em joint venture

RSG e Kingdom Holding Company lançam no mercado o primeiro resort desenvolvido em joint venture no destino The Red Sea

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Repórter
18/05/2026 19:26

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A Red Sea Global (RSG), desenvolvedora de turismo regenerativo, alcançou um marco importante com o Four Seasons Resort and Residences Red Sea na Ilha de Shura recebendo seus primeiros hóspedes a partir de 20 de maio, marcando a entrada no mercado do primeiro resort desenvolvido por joint venture em seu portfólio.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260518433324/pt/

An aerial view of Four Seasons Resort and Residences at Shura Island, set along the shoreline with clear views of the Red Sea.

An aerial view of Four Seasons Resort and Residences at Shura Island, set along the shoreline with clear views of the Red Sea.

Desenvolvido em parceria com a Kingdom Holding Company (KHC), o lançamento representa um marco compartilhado para ambas as organizações e marca uma nova fase no modelo de desenvolvimento da RSG, destacando o papel crescente das parcerias entre o setor institucional e o privado na expansão do setor de turismo de luxo da Arábia Saudita.

“Com o Four Seasons se preparando para receber hóspedes, estamos ampliando significativamente a capacidade e a oferta do destino turístico The Red Sea a tempo de um dos períodos de viagem mais movimentados do nosso calendário”, afirmou John Pagano, CEO do grupo Red Sea Global

“O lançamento das reservas para o primeiro resort desenvolvido por meio de joint venture em nosso portfólio também representa um importante marco comercial para a Red Sea Global, demonstrando o valor das parcerias estratégicas, a força da nossa proposta de investimento e refletindo a crescente confiança do mercado no setor de turismo da Arábia Saudita.”

O resort de 2,6 bilhões de riyals sauditas foi desenvolvido por meio de uma joint venture com participação igualitária entre a RSG e a KHC, com um financiamento de 2 bilhões de riyals sauditas (522 milhões de dólares) concedido pelo Riyad Bank.

Sarmad Zok, CEO da Kingdom Hotel Investments, uma subsidiária da KHC, disse: "O investimento da Kingdom Holding Company no Four Seasons Resort and Residences Red Sea, na Ilha Shura, reflete nosso compromisso contínuo em alocar capital de longo prazo em ativos de hospitalidade e turismo alinhados à Visão Saudita 2030. Junto com a Red Sea Global, este empreendimento emblemático demonstra a força da proposta do destino e o crescente apelo internacional do mercado de turismo de luxo da Arábia Saudita."

Greg Djerejian, diretor de Investimentos e diretor Jurídico do Grupo na Red Sea Global, acrescentou: "A entrega bem-sucedida deste resort envia um forte sinal ao mercado sobre a qualidade das oportunidades que estão surgindo no portfólio da RSG e nossa capacidade de converter o interesse dos investidores em ativos operacionais, ao mesmo tempo em que reforça nossa reputação como um desenvolvedor que entrega resultados."

O Four Seasons Resort and Residences Red Sea, na Ilha Shura, oferece um refúgio sereno na ponta leste da ilha, com luxo regenerativo, serviço atencioso e experiências para toda a família. Cercado por águas cristalinas em três lados, o resort dispõe de 149 acomodações e 31 residências que se abrem completamente para o exterior. Os hóspedes podem desfrutar de diversas opções gastronômicas, como refeições durante todo o dia e especialidades vegetarianas no Sea Green, culinária levantina no Al Forn e pratos italianos ao ar livre no Spiaggia Restaurant and Pool. Os aventureiros podem aproveitar uma variedade de esportes aquáticos, enquanto os hóspedes mais jovens se divertem com programas infantis e juvenis cuidadosamente elaborados.

O resort opera em conformidade com os princípios de turismo regenerativo da RSG, sendo alimentado inteiramente por energia renovável e apoiado por sistemas avançados de gestão de água e resíduos, concebidos para minimizar o impacto ambiental e contribuir para os objetivos de conservação a longo prazo.

Essa conquista ocorre em um momento em que a RSG expande sua capacidade de hospedagem e voos no Mar Vermelho, após atingir níveis de ocupação de 82% durante os últimos 10 dias do Ramadã, com a expectativa de que a demanda aumente ainda mais antes do Eid Al-Adha. Para atender ao aumento da demanda, a RSG adicionará 32 voos extras ao Aeroporto Internacional do Mar Vermelho (RSI) durante o período do feriado.

O The Red Sea conta atualmente com 11 hotéis em funcionamento, e outros seis resorts têm previsão de inauguração na Ilha Shura nos próximos meses.

Sobre a Red Sea Global

A Red Sea Global (RSG - www.redseaglobal.com) é uma desenvolvedora imobiliária verticalmente integrada, com um portfólio diversificado que abrange turismo, residências, experiências, infraestrutura, transporte, saúde e serviços. Isso inclui os destinos de turismo regenerativo de luxo The Red Sea, que começou a receber hóspedes em 2023, e AMAALA, que continua no cronograma para receber seus primeiros visitantes ainda este ano.

Um terceiro destino, Thuwal Private Retreat, foi inaugurado em 2024. A RSG também recebeu a responsabilidade pelas obras de renovação do Aeroporto de Al Wajh, com foco na modernização do terminal existente e da infraestrutura, além da construção de um novo terminal internacional.

A RSG é uma empresa do PIF e representa um elemento central na meta da Arábia Saudita de diversificar sua economia. Em seu portfólio crescente de destinos, subsidiárias e negócios, a RSG busca liderar o mundo rumo a um futuro mais sustentável, mostrando como o desenvolvimento responsável pode valorizar comunidades, impulsionar economias e melhorar o meio ambiente.

Sobre o The Red Sea

Pioneiro na costa oeste da Arábia Saudita, o The Red Sea convida os visitantes a conhecerem um local de extraordinária beleza natural, com mais de 28 mil km² de extensão, além de um arquipélago com mais de 90 ilhas intocadas, emolduradas por desertos e montanhas. Inaugurado em 2023, o The Red Sea recebe os visitantes com uma crescente coleção de resorts de classe mundial, operados por renomadas marcas hoteleiras internacionais e pela Red Sea Global. A Ilha Shura, coração do destino, começou a receber hóspedes em 2025 e atualmente abriga cinco resorts em funcionamento, com um total de 11 planejados para a ilha. A ilha deve estar totalmente em funcionamento em 2026. As experiências exclusivas incluem esportes aquáticos e terrestres de alta adrenalina, além de aventuras culturais e na natureza, oferecidas pelas marcas de atividades do destino: WAMA (sobre a água), Galaxea (sob a água) e Akun (no interior).

O Aeroporto Internacional do Mar Vermelho (Red Sea International Airport – RSI) oferece uma experiência de chegada integrada, com um design inspirado no deserto, nos oásis e no mar. Localizado a até três horas de voo de 250 milhões de pessoas e a até oito horas de voo de 85% da população mundial, o RSI atualmente conta com voos regulares provenientes de Riyadh, Jeddah, Doha, Milão e Dubai, com novas rotas regionais e internacionais previstas para breve.

Desenvolvido pela Red Sea Global (RSG), incorporadora de múltiplos projetos que promovem o turismo responsável e regenerativo e fortalecem ativamente o meio ambiente, a cultura e a comunidade, nosso empreendimento está limitado a receber, no máximo, 1 milhão de visitantes por ano no The Red Sea e 500 mil no AMAALA, a fim de proteger os delicados ecossistemas. O destino é abastecido por energia 100% renovável e tem a meta de alcançar um benefício líquido de conservação de 30% até 2040.

Sobre o Four Seasons Resort and Residences Red Sea na Ilha Shura

A Four Seasons Hotels and Resorts, a principal operadora mundial de hotéis de luxo, administra atualmente 136 propriedades em 47 países. Com reservas sendo aceitas a partir de 20 de maio de 2026, o Four Seasons Resort and Residences Red Sea at Shura Island oferece uma experiência de férias com variedade ilimitada, além do serviço altamente personalizado e atencioso que os hóspedes da Four Seasons esperam e valorizam ao redor do mundo. Para informações adicionais, visite nosso site: https://www.fourseasons.com/redseashuraisland/. Para notícias, visite nossa Sala de Imprensa em: https://press.fourseasons.com/redseashuraisland/.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.


Contato:

Para informações adicionais, entre em contato com:

Jack Williams, Diretor de Relações Corporativas

Celular: +966 55 925 6816

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E-mail: Jack.Williams@RedSeaGlobal.com


Fonte: BUSINESS WIRE

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