Primeiros hóspedes chegam ao Four Seasons Resort and Residences Red Sea, na Ilha Shura, a partir de 20 de maio, com a Red Sea Global lançando seu primeiro resort em joint venture

A Red Sea Global (RSG), desenvolvedora de turismo regenerativo, alcançou um marco importante com o Four Seasons Resort and Residences Red Sea na Ilha de Shura recebendo seus primeiros hóspedes a partir de 20 de maio, marcando a entrada no mercado do primeiro resort desenvolvido por joint venture em seu portfólio.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260518433324/pt/

An aerial view of Four Seasons Resort and Residences at Shura Island, set along the shoreline with clear views of the Red Sea.

Desenvolvido em parceria com a Kingdom Holding Company (KHC), o lançamento representa um marco compartilhado para ambas as organizações e marca uma nova fase no modelo de desenvolvimento da RSG, destacando o papel crescente das parcerias entre o setor institucional e o privado na expansão do setor de turismo de luxo da Arábia Saudita.

“Com o Four Seasons se preparando para receber hóspedes, estamos ampliando significativamente a capacidade e a oferta do destino turístico The Red Sea a tempo de um dos períodos de viagem mais movimentados do nosso calendário”, afirmou John Pagano, CEO do grupo Red Sea Global

“O lançamento das reservas para o primeiro resort desenvolvido por meio de joint venture em nosso portfólio também representa um importante marco comercial para a Red Sea Global, demonstrando o valor das parcerias estratégicas, a força da nossa proposta de investimento e refletindo a crescente confiança do mercado no setor de turismo da Arábia Saudita.”

O resort de 2,6 bilhões de riyals sauditas foi desenvolvido por meio de uma joint venture com participação igualitária entre a RSG e a KHC, com um financiamento de 2 bilhões de riyals sauditas (522 milhões de dólares) concedido pelo Riyad Bank.

Sarmad Zok, CEO da Kingdom Hotel Investments, uma subsidiária da KHC, disse: "O investimento da Kingdom Holding Company no Four Seasons Resort and Residences Red Sea, na Ilha Shura, reflete nosso compromisso contínuo em alocar capital de longo prazo em ativos de hospitalidade e turismo alinhados à Visão Saudita 2030. Junto com a Red Sea Global, este empreendimento emblemático demonstra a força da proposta do destino e o crescente apelo internacional do mercado de turismo de luxo da Arábia Saudita."

Greg Djerejian, diretor de Investimentos e diretor Jurídico do Grupo na Red Sea Global, acrescentou: "A entrega bem-sucedida deste resort envia um forte sinal ao mercado sobre a qualidade das oportunidades que estão surgindo no portfólio da RSG e nossa capacidade de converter o interesse dos investidores em ativos operacionais, ao mesmo tempo em que reforça nossa reputação como um desenvolvedor que entrega resultados."

O Four Seasons Resort and Residences Red Sea, na Ilha Shura, oferece um refúgio sereno na ponta leste da ilha, com luxo regenerativo, serviço atencioso e experiências para toda a família. Cercado por águas cristalinas em três lados, o resort dispõe de 149 acomodações e 31 residências que se abrem completamente para o exterior. Os hóspedes podem desfrutar de diversas opções gastronômicas, como refeições durante todo o dia e especialidades vegetarianas no Sea Green, culinária levantina no Al Forn e pratos italianos ao ar livre no Spiaggia Restaurant and Pool. Os aventureiros podem aproveitar uma variedade de esportes aquáticos, enquanto os hóspedes mais jovens se divertem com programas infantis e juvenis cuidadosamente elaborados.

O resort opera em conformidade com os princípios de turismo regenerativo da RSG, sendo alimentado inteiramente por energia renovável e apoiado por sistemas avançados de gestão de água e resíduos, concebidos para minimizar o impacto ambiental e contribuir para os objetivos de conservação a longo prazo.

Essa conquista ocorre em um momento em que a RSG expande sua capacidade de hospedagem e voos no Mar Vermelho, após atingir níveis de ocupação de 82% durante os últimos 10 dias do Ramadã, com a expectativa de que a demanda aumente ainda mais antes do Eid Al-Adha. Para atender ao aumento da demanda, a RSG adicionará 32 voos extras ao Aeroporto Internacional do Mar Vermelho (RSI) durante o período do feriado.

O The Red Sea conta atualmente com 11 hotéis em funcionamento, e outros seis resorts têm previsão de inauguração na Ilha Shura nos próximos meses.

Sobre a Red Sea Global

A Red Sea Global (RSG - www.redseaglobal.com) é uma desenvolvedora imobiliária verticalmente integrada, com um portfólio diversificado que abrange turismo, residências, experiências, infraestrutura, transporte, saúde e serviços. Isso inclui os destinos de turismo regenerativo de luxo The Red Sea, que começou a receber hóspedes em 2023, e AMAALA, que continua no cronograma para receber seus primeiros visitantes ainda este ano.

Um terceiro destino, Thuwal Private Retreat, foi inaugurado em 2024. A RSG também recebeu a responsabilidade pelas obras de renovação do Aeroporto de Al Wajh, com foco na modernização do terminal existente e da infraestrutura, além da construção de um novo terminal internacional.

A RSG é uma empresa do PIF e representa um elemento central na meta da Arábia Saudita de diversificar sua economia. Em seu portfólio crescente de destinos, subsidiárias e negócios, a RSG busca liderar o mundo rumo a um futuro mais sustentável, mostrando como o desenvolvimento responsável pode valorizar comunidades, impulsionar economias e melhorar o meio ambiente.

Sobre o The Red Sea

Pioneiro na costa oeste da Arábia Saudita, o The Red Sea convida os visitantes a conhecerem um local de extraordinária beleza natural, com mais de 28 mil km² de extensão, além de um arquipélago com mais de 90 ilhas intocadas, emolduradas por desertos e montanhas. Inaugurado em 2023, o The Red Sea recebe os visitantes com uma crescente coleção de resorts de classe mundial, operados por renomadas marcas hoteleiras internacionais e pela Red Sea Global. A Ilha Shura, coração do destino, começou a receber hóspedes em 2025 e atualmente abriga cinco resorts em funcionamento, com um total de 11 planejados para a ilha. A ilha deve estar totalmente em funcionamento em 2026. As experiências exclusivas incluem esportes aquáticos e terrestres de alta adrenalina, além de aventuras culturais e na natureza, oferecidas pelas marcas de atividades do destino: WAMA (sobre a água), Galaxea (sob a água) e Akun (no interior).

O Aeroporto Internacional do Mar Vermelho (Red Sea International Airport – RSI) oferece uma experiência de chegada integrada, com um design inspirado no deserto, nos oásis e no mar. Localizado a até três horas de voo de 250 milhões de pessoas e a até oito horas de voo de 85% da população mundial, o RSI atualmente conta com voos regulares provenientes de Riyadh, Jeddah, Doha, Milão e Dubai, com novas rotas regionais e internacionais previstas para breve.

Desenvolvido pela Red Sea Global (RSG), incorporadora de múltiplos projetos que promovem o turismo responsável e regenerativo e fortalecem ativamente o meio ambiente, a cultura e a comunidade, nosso empreendimento está limitado a receber, no máximo, 1 milhão de visitantes por ano no The Red Sea e 500 mil no AMAALA, a fim de proteger os delicados ecossistemas. O destino é abastecido por energia 100% renovável e tem a meta de alcançar um benefício líquido de conservação de 30% até 2040.

Sobre o Four Seasons Resort and Residences Red Sea na Ilha Shura

A Four Seasons Hotels and Resorts, a principal operadora mundial de hotéis de luxo, administra atualmente 136 propriedades em 47 países. Com reservas sendo aceitas a partir de 20 de maio de 2026, o Four Seasons Resort and Residences Red Sea at Shura Island oferece uma experiência de férias com variedade ilimitada, além do serviço altamente personalizado e atencioso que os hóspedes da Four Seasons esperam e valorizam ao redor do mundo. Para informações adicionais, visite nosso site: https://www.fourseasons.com/redseashuraisland/. Para notícias, visite nossa Sala de Imprensa em: https://press.fourseasons.com/redseashuraisland/.

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