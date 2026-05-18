SB1 aponta tendências de gestão empresarial e ERP para PMEs

A busca por maior eficiência operacional e integração de dados pode impulsionar investimentos em sistemas de gestão empresarial ao longo de 2026. Pequenas e médias empresas tendem a ampliar a adoção de plataformas ERP para aumentar previsibilidade, automatizar processos e fortalecer a governança corporativa.

Segundo estudo da International Data Corporation (IDC) América Latina, os investimentos em transformação digital seguem em expansão na região, impulsionados pela necessidade de automação, integração operacional e maior uso estratégico de dados corporativos.

A SB1, especializada em implementação de SAP Business One, avalia que setores como agronegócio, logística, indústria e healthcare tendem a acelerar projetos de transformação digital diante da necessidade de maior controle operacional e escalabilidade.

Plataformas integradas vêm sendo utilizadas para automatizar processos fiscais, financeiros, contábeis e logísticos, reduzindo inconsistências e ampliando a capacidade de crescimento das operações.

Para Jefferson Barros, diretor e CSO da SB1 e CEO do Grupo SPRO, a tomada de decisão baseada em dados passou a ocupar papel estratégico nas empresas em expansão. “As empresas buscam mais do que automação. Elas procuram previsibilidade, governança e capacidade de escalar operações com segurança. Sistemas integrados permitem decisões mais rápidas e crescimento com maior controle operacional”, afirma.

Segundo o executivo, a integração entre áreas estratégicas amplia visibilidade sobre o desempenho corporativo e reduz falhas relacionadas a processos descentralizados. “Quando áreas financeiras, fiscais, comerciais e logísticas operam com dados conectados, a empresa ganha eficiência e capacidade de resposta mais consistente”, acrescenta.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Dados da SAP Brasil indicam crescimento da demanda por sistemas ERP entre empresas de médio porte, especialmente em segmentos ligados a supply chain, indústria e operações reguladas.