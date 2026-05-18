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Tendências de supply chain para 2026 reforçam rotas ágeis

Empresas ampliam diversificação de rotas e revisão de estratégias logísticas diante de mudanças geopolíticas, custos operacionais e reorganização do comércio internacional.

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Repórter
18/05/2026 18:18

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Tendências de supply chain para 2026 reforçam rotas ágeis
Tendências de supply chain para 2026 reforçam rotas ágeis crédito: DINO

As cadeias globais de suprimentos seguem em transformação em 2026, impulsionadas por mudanças geopolíticas, reorganização produtiva e revisão das estratégias de transporte internacional. Empresas de diferentes setores vêm ampliando a diversificação de rotas e fornecedores para reduzir riscos operacionais e aumentar previsibilidade logística.

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Dados da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) mostram que interrupções em corredores marítimos estratégicos provocaram aumento expressivo nos custos logísticos globais nos últimos anos. Em análises recentes, a entidade destacou que as passagens pelo Canal de Suez chegaram a registrar quedas superiores a 40% no volume de tráfego em determinados períodos de instabilidade, enquanto o comércio marítimo internacional segue pressionado por tensões geopolíticas e mudanças nas rotas comerciais.

Ao mesmo tempo, a regionalização produtiva e estratégias como nearshoring ganham força entre empresas que buscam reduzir dependência de cadeias longas e aumentar resiliência operacional, especialmente nas Américas.

Segundo a PLEX Logistics, especializada em logística internacional, o cenário atual exige maior flexibilidade operacional e capacidade de adaptação diante de oscilações cambiais, custos de frete e mudanças regulatórias.

Para João Lucas da Silva, responsável por Trade Lane Development Sales da PLEX Logistics, o conceito de supply chain resiliente ganha protagonismo em 2026. “As empresas passaram a priorizar rotas mais flexíveis e operações capazes de responder rapidamente a mudanças econômicas e geopolíticas. A previsibilidade logística se tornou um fator estratégico”, afirma.

Segundo o executivo, hubs regionais, integração multimodal e análise de dados em tempo real devem ganhar ainda mais relevância ao longo do ano. “O supply chain deixou de buscar apenas redução de custo. Hoje o foco está em continuidade operacional, velocidade de resposta e segurança da cadeia”, explica.

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O DHL Global Connectedness Report revela que o grau de globalização mundial permaneceu estável em 25% no ano passado, igualando o recorde histórico atingido pela primeira vez em 2022.



Website: https://www.linkedin.com/company/plex-international-logistics/

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