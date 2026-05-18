João Lucas e Marcelo lançam “Dá-Lhe Brasil”

O clima de Copa do Mundo ganhou espaço em um festival realizado em Brasília, no dia 9 de maio. Durante apresentação da dupla João Lucas & Marcelo, a música “Dá-lhe Brasil” mobilizou o público e acabou puxando manifestações espontâneas de apoio ao jogador Neymar na Seleção Brasileira.

A canção, com temática voltada ao futebol e à torcida brasileira, foi acompanhada pelo público presente no evento. Vídeos registrados durante o show passaram a circular nas redes sociais, mostrando torcedores cantando o refrão e fazendo referências ao hexacampeonato.

Durante a apresentação, João Lucas afirmou que a música foi inspirada na relação do brasileiro com a Copa do Mundo e com a Seleção.

“A Copa desperta um sentimento diferente no brasileiro. A ideia da música foi retratar um pouco dessa paixão”, disse o cantor.

O momento de maior repercussão ocorreu após Marcelo comentar sobre a possível convocação de Neymar para o Mundial. Ao citar o técnico Carlo Ancelotti, o cantor defendeu a presença do atacante entre os nomes da Seleção.

“O Neymar é um jogador que mexe com o torcedor e tem peso em competições grandes”, ressaltou.

Após a fala, parte do público começou a puxar coro em defesa do camisa 10. A hashtag #SemNeymarNãoDá passou a ser compartilhada nas redes sociais por torcedores e páginas ligadas ao futebol.

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A repercussão ocorreu em meio às discussões sobre a formação da Seleção Brasileira para a próxima Copa do Mundo, tema que tem dominado debates esportivos e movimentado torcedores nas redes sociais.