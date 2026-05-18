CloudWalk processa mais de 60 bilhões de tokens por dia

A CloudWalk, companhia de tecnologia responsável pela InfinitePay, Pierre e JIM.com, anunciou que opera atualmente uma das maiores infraestruturas dedicadas de computação para inteligência artificial da América Latina. A estrutura sustenta agentes de IA em escala de produção que atendem mais de 7 milhões de usuários ativos mensais no Brasil e nos Estados Unidos.

Segundo a companhia, a infraestrutura de IA já processa mais de 60 bilhões de tokens por dia em ambiente de produção — volume que posiciona a CloudWalk entre as maiores operações globais de IA aplicada ao setor financeiro e como a maior implementação desse tipo na América Latina.

A tecnologia desenvolvida pela empresa é utilizada em processos como análise de crédito, prevenção a fraudes, atendimento ao cliente, onboarding de lojistas e em uma nova geração de produtos financeiros baseados em agentes autônomos de IA.

De acordo com dados divulgados pela empresa referentes a março deste ano, a CloudWalk atingiu uma receita anualizada de aproximadamente US$ 1,7 bilhão e lucro anualizado antes dos impostos de US$ 322 milhões. A companhia afirma que a receita líquida cresce mais de 100% ano contra ano, com expansão de margens ao longo de 2025 e do primeiro trimestre de 2026.

“A IA não é uma funcionalidade adicionada à CloudWalk. Ela é a forma como a empresa opera”, pontua Luis Silva, fundador e CEO da companhia. “Hoje processamos mais tokens de IA em um único dia do que muitas empresas focadas exclusivamente em IA processam em um mês”, acrescenta.

Segundo o executivo, toda a operação da empresa — da adquirência e concessão de crédito até assistentes financeiros para consumidores — foi construída sobre infraestrutura própria de agentes de IA e, cada vez mais, sobre capacidade computacional própria.

Infraestrutura própria reduz custos de IA

Ao internalizar a infraestrutura de computação, a CloudWalk afirma ter criado uma vantagem estrutural de custos em inferência de IA. A companhia informa que sua frota de GPUs opera com taxa de utilização superior a 90%, permitindo reduzir significativamente o custo por token em comparação com empresas que dependem exclusivamente de provedores terceirizados.

A infraestrutura atende diferentes marcas do grupo:

InfinitePay: plataforma de serviços financeiros para empresas brasileiras, com soluções de adquirência, conta, crédito e emissão de cartões;

Pierre: assistente financeiro baseado em IA multiagente para consumidores, já responsável por mais de 64 milhões de transações e 1 milhão de mensagens desde o lançamento público, operando dentro do ecossistema de Open Finance autorizado pelo Banco Central;

JIM.com: plataforma de serviços financeiros para consumidores e empresas em expansão nos Estados Unidos.

A CloudWalk define sua estratégia como a construção de um ecossistema de “Self-Driving Finance”, no qual agentes de IA executam pagamentos, crédito, liquidações financeiras e operações estratégicas com mínima intervenção humana.

Hoje, dezenas de agentes já atuam nas áreas de operações, marketing, vendas e engenharia da companhia.

Na InfinitePay, por exemplo, o agente de IA JIM funciona como um “funcionário extra” para empreendedores, realizando tarefas como ajuste de preços, revisão de contratos, gestão financeira, personalização de campanhas de marketing e até criação automática de sites.

No atendimento ao cliente, o agente Cláudio Walker resolve de forma autônoma mais de 90% das solicitações dos usuários. Já Bela, agente focada em vendas via WhatsApp, conduz mais de 50 mil conversas por mês — produtividade equivalente à de cerca de 200 vendedores.

Nos Estados Unidos, a JIM.com utiliza IA para resolver falhas de pagamento antes da intervenção dos lojistas, prever problemas de fluxo de caixa, reduzir faltas em agendamentos e criar automaticamente sites com base apenas em dados transacionais.

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“O futuro dos serviços financeiros será baseado em agentes autônomos, integração vertical e infraestrutura própria”, diz Silva. “Estamos construindo essa base em dois dos mercados mais importantes do mundo, utilizando nossos próprios servidores, nossos próprios dados e nossos próprios modelos de IA”, completa o executivo.