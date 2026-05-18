Afya Summit amplia programação e experiências em 2026

A Afya realiza, no dia 29 de agosto, a terceira edição do Afya Summit, no Auditório Ibirapuera, em São Paulo. Voltado à comunidade médica, o evento amplia sua programação em 2026 ao incorporar novos espaços de conteúdo e interação ao longo do dia.

A edição deste ano será guiada pela discussão sobre “da tecnologia à humanização”, um olhar sobre como os avanços tecnológicos impactam a prática médica e a relação entre médico e paciente. A proposta é colocar as pessoas no centro das decisões, conectando inovação, tecnologia, ciência e cuidado, em um contexto em que a digitalização da saúde avança rapidamente, mas também levanta desafios relacionados à experiência do paciente, ao bem-estar do profissional e à qualidade assistencial.

Criado por médicos para médicos, o Afya Summit tem sua programação definida a partir de uma curadoria estruturada, que envolve um comitê médico e uma comissão multiprofissional responsável por consolidar temas, formatos e nomes convidados, garantindo consistência, relevância e alinhamento com os desafios reais da prática clínica.

A edição deste ano mantém o palco principal como eixo central da programação, reunindo especialistas, médicos, pesquisadores e lideranças do setor em painéis e palestras sobre os temas que impactam a medicina contemporânea. Entre os primeiros nomes confirmados está a médica Ana Cláudia Quintana Arantes, uma das principais vozes sobre humanização do cuidado no Brasil.

Ao redor desse núcleo, o evento passa a estruturar novas frentes de conteúdo que funcionam de forma complementar. Entre elas, o Startup Village, espaço em que startups apresentam soluções e tecnologias para a saúde, conectando inovação, negócios e a prática médica; a área de negócios, dedicada à apresentação de soluções e ao diálogo direto com empresas e parceiros do setor; o videocast ao vivo, com conversas conduzidas com convidados e especialistas ao longo do evento, ampliando a circulação de ideias em tempo real; e a arena de relacionamento e experiências, com encontros em formatos mais próximos, voltados à troca direta entre participantes e convidados.

O evento contará ainda com espaços voltados ao bem-estar e à convivência, pensados para oferecer pausas ao longo do dia e estimular interações informais entre os participantes.

“O Afya Summit evolui nesta edição ao incorporar diferentes formatos e ambientes de conteúdo ao longo do dia. A ideia é ampliar as possibilidades de troca, criando espaços que aproximem médicos, especialistas e soluções do mercado em conversas mais diretas e aplicadas à prática clínica”, afirma Gustavo Meirelles, vice-presidente médico e de relações institucionais da Afya.

Um palco que reúne vozes globais da medicina

Desde sua criação, o Afya Summit tem reunido algumas das principais referências nacionais e internacionais da medicina, ciência e inovação.

Na primeira edição, realizada em 2024, participaram nomes como o médico e cientista americano Daniel Kraft, da Singularity University, e Jag Singh, professor da Harvard Medical School, além de especialistas brasileiros que discutiram temas como inteligência artificial, saúde mental e novos modelos de carreira médica.

Em 2025, o evento ampliou sua escala e trouxe ao palco referências globais como o futurista médico húngaro Bertalan Meskó, o neurocientista brasileiro Alysson Muotri, professor na Universidade da Califórnia em San Diego, e o médico e gerontólogo brasileiro Alexandre Kalache, um dos principais especialistas mundiais em longevidade.

“Ao longo das duas edições, o evento se consolidou como um espaço de encontro entre diferentes visões sobre a prática médica, conectando tecnologia, ciência e os desafios reais do cuidado. Em 2026, damos continuidade a essa trajetória ao ampliar a programação e aprofundar a discussão sobre o papel da inovação na construção de uma medicina mais humana”, destaca Gustavo Meirelles.

Os ingressos já estão à venda, e novos nomes serão anunciados nas próximas semanas.

Serviço:

Evento: Afya Summit 2026

Data: 29 de agosto de 2026

Local: Auditório Ibirapuera, São Paulo (SP)

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Inscrições: https://portal.afya.com.br/summit