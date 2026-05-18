Creator economy cresce 30% e acelera mercado digital

O mercado de infoprodutos e da creator economy segue em expansão no Brasil, impulsionado pela busca por aprendizado, flexibilidade e novas formas de renda. Segundo estudo da FGV Comunicação Rio em parceria com a Hotmart, o setor registrou crescimento de 30% no número de ocupações diretas e indiretas nos últimos 12 meses, ultrapassando 389 mil trabalhos gerados no país.

A pesquisa mostra que a criação de conteúdo digital deixou de ser vista apenas como entretenimento e passou a ocupar um espaço relevante na economia e no mercado de trabalho brasileiro. Hoje, 42% dos produtores digitais afirmam que a venda de produtos digitais já representa sua principal fonte de renda.

Para Ana Carolina Gozzi, fundadora da Artêmia Co., hub de conteúdo e estúdio de produção de cursos online, o crescimento do setor acompanha uma mudança no comportamento do consumidor e na forma como o conhecimento é consumido.

“O conteúdo digital passou a ser encarado como ferramenta de transformação profissional e financeira. As pessoas querem aprender no próprio ritmo, com especialistas que vivem aquilo na prática e entregam experiências mais aplicáveis ao dia a dia”, afirma.

O mesmo estudo também aponta um avanço na profissionalização do setor. Criadores formalizados como pessoa jurídica chegam a faturar, em média, o dobro de produtores informais, além de ampliarem suas operações com apoio de equipes, tecnologia e inteligência artificial.

Outro dado relevante é o crescimento do uso de IA na rotina dos produtores digitais: 55% já utilizam ferramentas de inteligência artificial em processos de criação de conteúdo, principalmente para edição de imagens e textos.

A tendência, segundo especialistas, é que o mercado continue crescendo nos próximos anos, impulsionado pela digitalização do aprendizado, pela creator economy e pela busca cada vez maior por autonomia profissional e geração de renda online.

Nesse cenário, o crescimento da creator economy no Brasil aponta para uma transformação mais profunda no comportamento de consumo e trabalho. Mais do que uma tendência passageira, o mercado de infoprodutos se consolida como parte da nova economia digital, conectando especialistas, tecnologia e audiência em torno de conhecimento, autonomia e geração de valor.

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O desafio agora deixa de ser apenas crescer e passa a ser entregar conteúdo cada vez mais relevante, confiável e aplicável para um consumidor mais crítico e informado.