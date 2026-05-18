Conforte?se expande rede de cuidados pós?cirúrgicos domiciliares

A Conforte?se, empresa brasileira especializada na locação de poltronas elétricas reclináveis para pacientes em fase pós?operatória, ampliou sua presença nacional ao atingir mais de 65 unidades franqueadas em 27 estados, com cerca de 1.000 atendimentos mensais. A expansão ocorreu em 2026, em resposta ao aumento do volume de cirurgias realizadas no país e à demanda crescente por recuperação domiciliar.

Segundo levantamento da International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), de 2024, o país realizou cerca de 2,35 milhões de cirurgias plásticas, posicionando-se entre os líderes globais. Ao somar os procedimentos minimamente invasivos, como toxina botulínica e preenchimentos, esse total ultrapassa a marca de 3,1 milhões de intervenções no mesmo período.

Cada cirurgia demanda um período de recuperação que, conforme protocolos médicos, requer condições específicas de repouso, posicionamento e acompanhamento, muitas vezes realizados no domicílio do paciente.

O crescimento do segmento de cuidados pós?cirúrgicos domiciliares está associado a fatores estruturais, como o envelhecimento da população e a expansão de técnicas minimamente invasivas. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou que os idosos devem representar quase 38% da população brasileira em 2070, tornando-se a maior parcela da população, com média de quatro idosos para cada dez brasileiros. A expectativa é que o número passe de quase 33 milhões, em 2023, para 75,3 milhões em 2070.

Apesar da expansão, o mercado permanece fragmentado. Estimativas setoriais indicam que grande parte dos municípios ainda não dispõe de oferta estruturada de serviços de recuperação domiciliar, configurando uma lacuna de atendimento e uma oportunidade de expansão para redes organizadas.

O Dr. Carlos Felipe, cirurgião plástico, recomenda o uso de equipamentos específicos durante o pós-operatório. Em cirurgias torácicas, cardíacas, bariátricas e ortopédicas, o repouso em decúbito horizontal pode ser contraindicado em determinadas fases, tornando as poltronas reclináveis, que permitem ajuste de inclinação, uma alternativa recomendada pelos protocolos de recuperação.

A Conforte?se opera no modelo de franquias com atendimento domiciliar, sem ponto comercial fixo. O processo inclui entrega, instalação e recolhimento dos equipamentos, seguindo manuais operacionais, treinamentos e sistemas de gestão que garantem padronização e rastreabilidade. A empresa integra a Associação Brasileira de Franchising (ABF). O setor de franchising brasileiro atingiu um marco histórico em 2025, rompendo pela primeira vez a barreira dos R$ 300 bilhões em faturamento, e entra em 2026 com projeções de crescimento contínuo entre 8% e 10%.

Nesse cenário, a Conforte?se anunciou planos de expansão para municípios ainda não atendidos, mantendo o foco na padronização dos serviços e na observância das diretrizes clínicas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Contato: Conforte?se Brasil Ltda.

