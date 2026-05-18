EMEET lança S600L no Brasil para criadores e streamers
A EMEET anuncia a chegada da webcam S600L ao Brasil. O modelo 4K conta com sensor de 1/2”, processamento de imagem com ajuste automático e ring light integrado com múltiplas configurações. O dispositivo é compatível com o software EMEET STUDIO e voltado para chamadas, streaming e produção de conteúdo.
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Após disponibilidade em outros mercados, a EMEET anuncia o lançamento da S600L no Brasil. O produto é uma webcam 4K voltada para uso em videochamadas, transmissões ao vivo e produção de conteúdo digital.
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A S600L integra captura de vídeo em alta resolução e sistema de iluminação embutido em um único dispositivo, reduzindo a necessidade de acessórios adicionais no setup de gravação.
Imagem 4K com captação aprimorada em diferentes condições de luz
A EMEET S600L vem equipada com sensor de 1/2” para captura de imagem em alta resolução, com maior capacidade de entrada de luz em comparação a modelos anteriores da marca.
A câmera também conta com o sistema de processamento de imagem da EMEET, que utiliza algoritmos inteligentes para ajustar automaticamente exposição e equilíbrio de cores para manter uma imagem estável em chamadas de vídeo e gravações em diferentes condições de iluminação.
Ring light integrado com ajustes personalizados
A webcam possui um sistema de ring light integrado.
O sistema permite:
- 3 temperaturas de cor (frio, quente e combinado)
- 6 efeitos de luz ambiente colorida
- Controle contínuo de brilho
Esses controles permitem adaptação da iluminação de acordo com o ambiente de uso.
Integração de hardware e software
A S600L funciona com o EMEET STUDIO, software da marca que permite ajustes de parâmetros de imagem e gerenciamento de câmeras virtuais.
A integração entre software e hardware facilita o uso em diferentes cenários de produção e comunicação.
Redes sociais e informações oficiais
Para acompanhar novidades e conteúdos da marca no Brasil, acesse: https://linktr.ee/emeet.brasil.
Mais informações e detalhes técnicos estão disponíveis no site oficial: https://emeet.com/pt-br.
Sobre a EMEET
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A EMEET desenvolve soluções de áudio e vídeo voltadas para comunicação e criação de conteúdo. A empresa tem ampliado seu portfólio para incluir tecnologias relacionadas a AI imaging, com aplicações em diferentes cenários de produção de vídeo.
Website: https://emeet.com/pt-br