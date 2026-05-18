Deficiência hormonal masculina exige avaliação médica

A deficiência hormonal masculina pode impactar diferentes funções do organismo e causar sintomas físicos e emocionais, principalmente com o avanço da idade. A condição exige avaliação clínica individualizada e confirmação laboratorial antes de qualquer definição terapêutica.

Segundo o médico Dr. Joaquim Menezes, sócio do Instituto Evollution e criador da Clínica O3, sintomas como fadiga, queda da libido, alterações de humor, dificuldade de concentração e indisposição podem estar relacionados à redução dos níveis de testosterona, embora também possam ter outras causas metabólicas e comportamentais.

A condição, conhecida clinicamente como hipogonadismo, é caracterizada pela produção insuficiente de testosterona. De acordo com a Endocrine Society, a terapia hormonal é recomendada apenas para homens com sintomas clínicos associados a níveis persistentemente baixos do hormônio confirmados por exames laboratoriais adequados.

“Fatores como qualidade do sono, alimentação, estresse crônico, sedentarismo e doenças metabólicas também devem ser avaliados durante a investigação clínica”, explica o Dr. Joaquim Menezes. Segundo ele, “em alguns casos, mudanças no estilo de vida podem contribuir para melhora dos sintomas sem necessidade imediata de tratamento hormonal”, acrescenta.

Quando há confirmação diagnóstica da deficiência hormonal, o tratamento pode ser indicado com acompanhamento médico contínuo e monitoramento laboratorial periódico. O médico destaca que a utilização de testosterona sem indicação clínica adequada pode trazer riscos à saúde.

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O especialista afirma ainda que o diagnóstico não deve considerar apenas os resultados laboratoriais isoladamente, mas também a avaliação clínica individual de cada paciente.