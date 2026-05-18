CEO familiar: governança e confiança redefinem papel

A liderança em empresas familiares no Brasil tem se mostrado um dos papéis mais complexos do ambiente corporativo – não pela estratégia em si, mas pela necessidade de navegar relações, expectativas e estruturas que vão além do negócio. Uma análise baseada em pesquisa da Fundação Dom Cabral (FDC), com patrocínio da Grant Thornton Brasil, revela que CEOs desse tipo de organização operam em um contexto único, marcado pela interseção entre família, propriedade e gestão. Nesse ambiente, decisões estratégicas convivem com dinâmicas emocionais e estruturas informais de poder, exigindo um perfil de liderança distinto.

“A longevidade das empresas familiares está diretamente ligada à qualidade da liderança, da governança e das decisões tomadas ao longo do tempo”, explica Daniel Maranhão, CEO da Grant Thornton Brasil. “No Brasil, essas organizações têm papel central na economia e enfrentam desafios específicos quando o tema é liderança e sucessão.”

Autonomia é construção

Um dos principais aprendizados que emergem dos dados é que a autonomia do CEO, frequentemente vista como condição básica para o cargo, é, na verdade, resultado de uma construção contínua. Empresas com governança mais estruturada – com conselhos atuantes, acordos formais e papéis bem definidos – tendem a oferecer maior liberdade de atuação. Já em contextos menos institucionalizados, o executivo precisa negociar constantemente seu espaço de decisão. “Existe uma correlação muito direta entre a maturidade da governança e o nível de autonomia do CEO”, acrescenta Elismar Álvares, professora da Fundação Dom Cabral e curadora do Family Business. Na prática, isso significa que o desempenho do CEO está diretamente ligado não apenas à sua capacidade de execução, mas à qualidade das estruturas que o cercam.

Confiança como moeda de gestão

Se a governança define o desenho formal da liderança, a confiança determina sua efetividade. Os dados indicam que o relacionamento entre CEO e família controladora é um dos principais fatores que sustentam – ou limitam – sua atuação. A confiança amplia autonomia, reduz interferências e permite decisões mais estratégicas. Sem ela, o executivo tende a operar de forma mais reativa e restrita. “A confiança na pesquisa aparece como um fator central para a autonomia do CEO”, destaca Maranhão. Para Elismar, essa construção exige consistência ao longo do tempo: “A confiança é conquistada com transparência, clareza, integridade e muita escuta.” Mas há uma contrapartida clara: “Desempenho consistente é um item importante para que a confiança se estabeleça e permaneça ao longo do tempo.”

Outro ponto central da análise é que CEOs de empresas familiares precisam lidar com um tipo de complexidade que vai além da lógica tradicional de negócios. “O CEO vive uma posição muito delicada, com uma interseção muito forte entre empresa, família e propriedade”, conta Elismar. Isso significa que decisões não são tomadas apenas com base em indicadores financeiros ou estratégias de mercado, mas também carregam aspectos históricos, emocionais e culturais. A cultura, aliás, aparece como um fator frequentemente subestimado por executivos vindos de fora – o que pode gerar desalinhamentos e desgaste. “Não existe empresa familiar sem conflitos – entender essa dinâmica é um passo à frente”, diz.

Conselho ganha protagonismo

Nesse cenário, o conselho de administração assume um papel cada vez mais estratégico. Quando estruturado e com participação independente, ele atua como mediador entre as expectativas da família e as demandas do negócio, trazendo mais objetividade ao processo decisório. “O conselho independente é um mediador essencial e um ativo valiosíssimo para o CEO”, afirma Elismar. Além de reduzir interferências diretas, o conselho também fortalece a governança e contribui para decisões mais consistentes – um fator crítico em empresas que buscam crescimento sustentável e longevidade.

Um papel que exige mais do que técnica

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A leitura dos dados aponta que o principal diferencial desses CEOs não está apenas na bagagem técnica, mas na capacidade de lidar com ambiguidade, pressão e relações complexas. A própria pesquisa reforça que competências como inteligência emocional, resiliência e habilidade de comunicação são tão ou mais relevantes do que habilidades tradicionais de gestão. “O CEO precisa ter distanciamento emocional para não embarcar nas disfuncionalidades da empresa familiar”, conclui Elismar. No fim, o papel se aproxima menos de um gestor tradicional e mais de um articulador – alguém capaz de equilibrar interesses, traduzir expectativas e sustentar decisões em um ambiente em que o negócio e a relação caminham juntos.