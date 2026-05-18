Dados consolidam nova rotina para corretores

O uso de dados em tempo real e plataformas digitais vem consolidando uma nova forma de atuação no mercado imobiliário brasileiro. Mais do que facilitar o acesso a informações, ferramentas como a DWV estão mudando a rotina dos corretores, tornando o processo comercial mais estruturado, rastreável e orientado por inteligência de mercado.

Na prática, o que antes dependia de trocas informais e informações descentralizadas agora passa a ser conduzido com base em dados atualizados sobre estoque, liquidez e comportamento da demanda. Esse movimento eleva o nível das negociações e reposiciona o papel do corretor.

“Hoje a gente consegue entrar em uma conversa muito mais preparado. Não é mais só pressentimento, você mostra dados, mostra o que está vendendo, o que está parado, e isso muda completamente a forma de negociar”, afirma Guilherme Wohlke, da Citalli Curadoria Imobiliária, que utiliza a plataforma no dia a dia.

A mudança é percebida principalmente na organização da rotina comercial. Para o profissional, a centralização das informações reduz ruídos e evita retrabalho, dando mais segurança ao longo da jornada de venda. “Antes ficava tudo espalhado: WhatsApp, anotação, print… você perdia histórico, perdia informação. Hoje está tudo concentrado, facilitando muito o acompanhamento”, continua Guilherme.

Além de organizar a operação, o acesso a dados estruturados permite uma atuação mais consultiva. Com informações sobre tipologias mais vendidas, comportamento de preços e dinâmica por região, o corretor passa a sustentar suas recomendações com mais consistência. “O cliente está mais informado. Se você não tiver argumento, você perde. Quando você chega com dado, com comparação, você muda o nível da conversa”, explica.

Da informalidade à gestão estruturada

As negociações imobiliárias eram conduzidas de forma descentralizada, com baixa integração entre corretores e incorporadoras. A digitalização desse processo tem permitido não apenas mais controle, mas também maior transparência e profissionalização da atividade.

Com acesso a espelhos de vendas atualizados, materiais padronizados e comunicação integrada em um único ambiente, os profissionais conseguem acompanhar melhor cada etapa da negociação, do primeiro contato ao fechamento. “Você ganha velocidade, mas principalmente organização. Não precisa mais correr atrás da informação: ela já está ali, pronta para usar”, diz Guilherme.

Esse modelo também reduz inconsistências entre canais e melhora a comunicação com o cliente final, já que as informações compartilhadas passam a ser oficiais e atualizadas em tempo real.

Mais autonomia e posicionamento profissional

Outro impacto relevante está no fortalecimento do posicionamento do corretor. Com acesso a dados confiáveis e ferramentas de apresentação, o profissional ganha mais autonomia e atua de forma mais estratégica. “Você deixa de ser só um intermediador. Quando você entende o produto, o mercado e tem dado na mão, você vira um consultor de fato”, afirma Guilherme.

A possibilidade de acompanhar indicadores de desempenho, histórico de propostas e engajamento com empreendimentos também contribui para uma atuação mais orientada a resultados, tanto do lado dos corretores quanto das incorporadoras.

Mudança de padrão competitivo

Para a DWV, esse movimento reflete uma transformação estrutural no setor, em que tecnologia e inteligência de dados deixam de ser diferenciais e são pré-requisitos. “O mercado está mais exigente. Quem não tiver organização e informação vai ficar para trás. Hoje, trabalhar com dados não é mais opcional”, afirma Dagoberto Fagundes, cofundador e diretor de operações da DWV.

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Com a consolidação dessas ferramentas, a tendência é que o mercado imobiliário avance para um modelo cada vez mais profissionalizado, em que análise de dados, gestão de relacionamento e estratégia comercial caminham juntas na geração de negócios, conclui Dagoberto.