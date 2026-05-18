Spas infláveis ganham espaço entre consumidores brasileiros

A Intex, empresa do setor de produtos infláveis, registrou aumento significativo nas vendas de spas infláveis no Brasil. O crescimento teve início durante a pandemia de covid-19 e se manteve nos anos subsequentes, refletindo a ampliação do conceito de bem-estar para ambientes residenciais. Segundo pesquisa encomendada pela própria companhia, 57% dos consumidores brasileiros consideram o spa inflável um item multigeracional, utilizado por adultos e crianças.

O dado acompanha mudanças no comportamento de consumo, com maior valorização de momentos de lazer dentro de casa. O Brasil concentra 75% das vendas da categoria na América Latina e ocupa a quinta posição no ranking global da empresa, indicando a aderência do produto ao clima, aos hábitos de convivência e ao uso de áreas externas.

Ao contrário das piscinas, cuja demanda costuma se concentrar no verão, os spas infláveis apresentam aumento de procura em diferentes períodos do ano, especialmente antes do inverno, em outubro, período marcado pelos preparativos para festas, e em momentos próximos a grandes eventos esportivos, quando passam a ser utilizados como espaços de convivência. Essa sazonalidade está associada ao aquecimento da água em períodos mais frios e ao uso compartilhado em encontros sociais.

A tendência de “staycation”, caracterizada por férias no próprio território e pausas curtas, também contribui para a expansão da categoria. Segundo pesquisa encomendada pela Future Market Insights, o mercado global de férias em casa foi avaliado em US$ 410,3 milhões em 2025, e a projeção é de crescimento anual composto (CAGR) de 8,7% entre 2025 e 2035. Nesse contexto, proprietários de imóveis e plataformas de aluguel têm adotado o spa inflável como um recurso adicional nas acomodações, já que o equipamento permite uso ao longo do ano sem a necessidade de obras estruturais.

Do ponto de vista técnico, os modelos atuais incorporam melhorias voltadas à integração em projetos residenciais. A empresa desenvolve spas com estrutura em tripla camada de PVC e tecnologia Fiber-Tech, voltadas à estabilidade e durabilidade. O sistema de tratamento com sal auxilia na manutenção contínua da água, enquanto o controle automático de temperatura, operado por aplicativo, permite ajustar funções e monitorar o equipamento remotamente.

“Os modelos atuais incorporam recursos voltados à praticidade no uso doméstico, como estrutura reforçada, controle automático de temperatura e monitoramento por aplicativo”, afirma Marcio Alvarenga, diretor da Intex no Brasil. “Segundo levantamentos da empresa, a maior parte dos consumidores vê o spa inflável como uma alternativa de lazer e convivência para diferentes perfis de uso”, acrescenta.

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Em termos estéticos, os spas apresentam acabamentos neutros e texturas que podem ser combinadas com madeira, pedra e outros materiais naturais, favorecendo a integração visual com decks, pergolados e jardins. Alguns modelos também contam com iluminação em LED integrada para uso noturno. Dessa forma, o spa inflável amplia as possibilidades de utilização de áreas externas residenciais ao longo do ano.