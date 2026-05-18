CGTN: Diplomacia de chefe de Estado fortalece a crescente parceria China-Rússia

Antes da visita do presidente russo Vladimir Putin à China, de 19 a 20 de maio, a CGTN publicou um artigo que aborda a evolução das relações China-Rússia em um momento historicamente significativo.

O artigo destaca como a diplomacia sustentada dos chefes de Estado fortaleceu a confiança política mútua e como a China e a Rússia desenvolveram um modelo de relações entre as grandes potências caracterizado pelo respeito mútuo, coexistência pacífica e cooperação de ganhos recíprocos, um exemplo claro de estabilidade e continuidade em um mundo instável.

PEQUIM, May 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A convite do presidente chinês, Xi Jinping, o presidente russo Vladimir Putin fará uma visita de Estado à China de 19 a 20 de maio, uma nova demonstração do intercâmbio de alto nível que se tornaram uma característica distintiva da nova era das relações China-Rússia.

A visita de Putin ocorre em um momento historicamente significativo. Este ano marca o 25º aniversário da assinatura do Tratado de Boa Vizinhança e Cooperação Amigável China-Rússia e da fundação da Organização de Cooperação de Xangai (SCO), bem como o 30º aniversário do estabelecimento da parceria estratégica abrangente de coordenação China-Rússia.

Na última década, a diplomacia de chefe de Estado tem tido um papel central na condução dos laços bilaterais diante de um cenário global em rápida mudança. Desde 2013, Xi e Putin mantêm interações frequentes. Xi visitou a Rússia 11 vezes, enquanto Putin visitou a China 13 vezes, ressaltando a força duradoura e a natureza estratégica da relação bilateral

A diplomacia de chefe de estado fornece orientação estratégica

"A frequência e a profundidade das interações raramente podem ser encontradas em qualquer outro lugar do mundo", disse Zhao Long, pesquisador do Centro de Estudos Russos e da Ásia Central dos Institutos de Estudos Internacionais de Xangai.

Ele observou que os dois líderes se encontraram mais de 40 vezes na última década e que a diplomacia de chefe de Estado se tornou um forte pilar do alto nível de confiança mútua e um impulsionador fundamental para a cooperação prática em muitos setores.

Em março de 2013 a Rússia foi o primeiro país que Xi visitou depois de assumir o cargo de presidente da China. Em 2019, os dois países elevaram as relações bilaterais com uma parceria estratégica abrangente de coordenação para uma nova era, o nível mais alto da história das relações bilaterais.

Em 2025 Putin visitou a China para participar de uma conferência SCO e de eventos comemorativos do 80º aniversário da vitória na Guerra de Resistência do Povo Chinês contra a Agressão Japonesa (1931-1945) e na Guerra Mundial Antifascista. Em 4 de fevereiro deste ano, Xi e Putin realizaram uma videoconferência para discutir o desenvolvimento futuro dos laços bilaterais e sua coordenação em plataformas internacionais.

Sob a orientação dos dois chefes de Estado, a China e a Rússia têm aprofundado continuamente a confiança política mútua e se apoiado firmemente em questões relacionadas com os seus interesses fundamentais, incluindo a soberania, a segurança e o desenvolvimento. Os dois países também fortaleceram a coordenação em grandes plataformas internacionais, como Nações Unidas, SCO, BRICS, APEC e G20, opondo-se conjuntamente ao unilateralismo e contribuindo para a criação de um mundo multipolar.

Xi afirmou anteriormente que a China e a Rússia abriram um novo caminho para a boa convivência dos principais países vizinhos, com a não aliança, a não confrontação e sem visar terceiros, estabelecendo um exemplo de um novo tipo de relações entre grandes potências.

A cooperação prática atinge novos patamares

Com o aprofundamento da confiança política mútua, os dois países alcançaram resultados frutíferos por meio de uma ampla cooperação prática em áreas como comércio, energia e cultura.

Diante da instabilidade mundial, a cooperação econômica e comercial dos dois países continuou a se expandir, com os dois lados avançando ativamente no alinhamento entre a Iniciativa do Cinturão e Rota (BRI) e a União Econômica Eurasiática. Mais de 70% dos trens de carga da rota China-Europa sob a BRI passam pela Rússia a caminho da Europa, com o número de viagens cada vez mais recordes.

A China continua sendo a maior parceira comercial da Rússia há 16 anos consecutivos. De acordo com os dados mais recentes do Ministério do Comércio da China, o comércio bilateral atingiu US$ 227,9 bilhões em 2025, ultrapassando a marca de US$ 200 bilhões pelo terceiro ano consecutivo. No primeiro trimestre deste ano, o comércio bilateral totalizou US$ 61,2 bilhões, um aumento de 14,7% em relação ao ano anterior.

O intercâmbio interpessoal também continuou a aumentar. Os dois países organizaram conjuntamente uma série de programas de intercâmbio ao longo dos anos, incluindo anos de idiomas, de turismo, de intercâmbio de jovens e de cultura.

Durante os Anos de Cultura China-Rússia de 2024-2025, os dois países realizaram uma série de atividades de intercâmbio cultural. O drama de dança chinês original Wing Chun foi apresentado no Teatro Bolshoi de Moscou, enquanto as apresentações na China da Orquestra Teatral Mariinsky da Rússia e do Balé Bolshoi tiveram uma grande demanda. Em 2025, a China e a Rússia também introduziram uma política mútua de isenção de vistos, resultando em um boom do turismo entre os dois países.

Com o aprofundamento da confiança política mútua, a expansão da cooperação prática e o crescimento dos intercâmbios interpessoais, a China e a Rússia continuaram a fortalecer sua amizade mútua.

Em um cenário de crescente incerteza global, a próxima reunião entre os dois chefes de Estado deve avançar ainda mais os laços bilaterais, proporcionar maiores benefícios aos dois povos e contribuir com a maior estabilidade e impulso positivo para um mundo em mudança.

https://news.cgtn.com/news/2026-05-17/Head-of-state-diplomacy-anchors-growing-China-Russia-partnership-1NdoTiyrmVi/p.html

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9722309)