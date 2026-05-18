Diogo Ferraz Britto Lins avança na Ordem JK
Empresário consolida trajetória institucional iniciada em 2014 e assume a Chancelaria Internacional da Ordem JK para os Estados Unidos.
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O empresário Diogo Ferraz Britto Lins consolidou, ao longo dos últimos 12 anos, uma trajetória institucional dentro da Ordem do Mérito do Empreendedor Juscelino Kubitschek, vinculada à Academia Brasileira de Honrarias ao Mérito (ABRAHM), tornando-se uma das lideranças ligadas à expansão internacional da entidade.
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Em maio de 2026, Diogo Ferraz Britto Lins foi oficialmente nomeado Chanceler Internacional da Ordem JK para os Estados Unidos da América durante cerimônia realizada no Congresso Nacional, em Brasília. A solenidade integrou a programação do “Tributo a JK – Exaltação ao Empreendedorismo”, evento que celebrou os 25 anos da fundação da Legião de Honra do Presidente Juscelino Kubitschek e reuniu importantes empresários reconhecidos nacionalmente, representantes do poder público, integrantes do corpo diplomático e lideranças institucionais de diferentes setores da economia brasileira.
A nomeação representa a evolução de uma trajetória iniciada em 2014, quando o empresário recebeu a Cruz do Mérito do Empreendedor Juscelino Kubitschek e passou a integrar a Ordem JK na condição de Comendador.
A honraria é concedida a personalidades que se destacam por contribuição ao desenvolvimento econômico, geração de oportunidades, fortalecimento institucional e atuação alinhada aos valores de empreendedorismo, civismo e modernização associados ao legado do ex-presidente Juscelino Kubitschek.
Ao longo dos anos, Diogo Ferraz Britto Lins ampliou sua participação em agendas institucionais promovidas pela academia, passando a atuar em iniciativas ligadas à integração empresarial, relações internacionais e fortalecimento de conexões entre o setor produtivo brasileiro e mercados globais.
Além da trajetória construída na Ordem JK, em abril de 2026, Diogo Ferraz Britto Lins também foi condecorado com a Soberana Ordem da Fraterna Integração Brasil-China, em cerimônia realizada na ALESP — Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O reconhecimento é destinado a lideranças que contribuem para o fortalecimento das relações econômicas, empresariais e institucionais entre os dois países.
A homenagem reforçou sua atuação em iniciativas voltadas ao comércio exterior, integração internacional e aproximação entre empresas brasileiras e fabricantes asiáticos, especialmente em setores ligados à indústria, tecnologia e desenvolvimento econômico.
Dentro da estrutura da Ordem JK, a posição de Comendador possui caráter honorífico e representa o reconhecimento institucional por mérito e trajetória profissional. Já a função de Chanceler Internacional possui caráter estratégico, diplomático e executivo dentro da academia.
Entre as atribuições do cargo estão a representação institucional da Ordem JK no exterior, articulação de agendas internacionais, aproximação entre lideranças empresariais, identificação de personalidades elegíveis às honrarias da entidade e fortalecimento de relações bilaterais ligadas ao empreendedorismo e ao desenvolvimento econômico.
A atuação também envolve participação em solenidades oficiais, expansão das redes internacionais da academia e apoio à criação de conexões institucionais entre empresários, investidores e representantes públicos.
Segundo informações ligadas à Academia Brasileira de Honrarias ao Mérito, a expansão internacional da Ordem JK busca fortalecer a presença institucional da entidade em mercados estratégicos, aproximando empresários brasileiros de ambientes internacionais ligados à inovação, investimentos e integração econômica.
A cerimônia realizada no Congresso Nacional reuniu empresários, representantes do sistema judiciário, integrantes do corpo diplomático e autoridades políticas. Durante o evento, Diogo Ferraz Britto Lins participou da entrega de honrarias a personalidades de destaque do cenário empresarial e institucional brasileiro, além de integrar a mesa de autoridades ao lado da senadora Eudócia Maria Holanda de Araújo Caldas e do embaixador do Sultanato de Omã no Brasil.
A programação também contou com anúncios ligados à expansão internacional da academia e iniciativas voltadas ao fortalecimento de relações institucionais entre o Brasil e outros mercados globais.
A cerimônia foi conduzida pelo Comendador Regino Barros, presidente da Academia Brasileira de Honrarias ao Mérito e uma das principais referências nacionais na promoção de honrarias institucionais, integração empresarial e reconhecimento de trajetórias profissionais.
Ao comentar a nomeação, Diogo Ferraz Britto Lins destacou o significado institucional da nova função.
“Receber a nomeação como Chanceler da Ordem JK para os Estados Unidos representa uma responsabilidade muito grande. É uma oportunidade de valorizar brasileiros que empreendem fora do país, mantêm vínculo com o Brasil e ajudam a construir uma imagem positiva da capacidade empresarial brasileira no exterior”, afirmou.
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A trajetória construída por Diogo Ferraz Britto Lins dentro da Ordem JK reflete um movimento cada vez mais presente no cenário empresarial contemporâneo: a aproximação entre empreendedorismo, relações internacionais e diplomacia corporativa como instrumentos de integração econômica e fortalecimento institucional do Brasil no exterior.
Website: http://www.racinggermanparts.com.br