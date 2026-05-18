Diogo Ferraz Britto Lins avança na Ordem JK

O empresário Diogo Ferraz Britto Lins consolidou, ao longo dos últimos 12 anos, uma trajetória institucional dentro da Ordem do Mérito do Empreendedor Juscelino Kubitschek, vinculada à Academia Brasileira de Honrarias ao Mérito (ABRAHM), tornando-se uma das lideranças ligadas à expansão internacional da entidade.

Em maio de 2026, Diogo Ferraz Britto Lins foi oficialmente nomeado Chanceler Internacional da Ordem JK para os Estados Unidos da América durante cerimônia realizada no Congresso Nacional, em Brasília. A solenidade integrou a programação do “Tributo a JK – Exaltação ao Empreendedorismo”, evento que celebrou os 25 anos da fundação da Legião de Honra do Presidente Juscelino Kubitschek e reuniu importantes empresários reconhecidos nacionalmente, representantes do poder público, integrantes do corpo diplomático e lideranças institucionais de diferentes setores da economia brasileira.

A nomeação representa a evolução de uma trajetória iniciada em 2014, quando o empresário recebeu a Cruz do Mérito do Empreendedor Juscelino Kubitschek e passou a integrar a Ordem JK na condição de Comendador.

A honraria é concedida a personalidades que se destacam por contribuição ao desenvolvimento econômico, geração de oportunidades, fortalecimento institucional e atuação alinhada aos valores de empreendedorismo, civismo e modernização associados ao legado do ex-presidente Juscelino Kubitschek.

Ao longo dos anos, Diogo Ferraz Britto Lins ampliou sua participação em agendas institucionais promovidas pela academia, passando a atuar em iniciativas ligadas à integração empresarial, relações internacionais e fortalecimento de conexões entre o setor produtivo brasileiro e mercados globais.

Além da trajetória construída na Ordem JK, em abril de 2026, Diogo Ferraz Britto Lins também foi condecorado com a Soberana Ordem da Fraterna Integração Brasil-China, em cerimônia realizada na ALESP — Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O reconhecimento é destinado a lideranças que contribuem para o fortalecimento das relações econômicas, empresariais e institucionais entre os dois países.

A homenagem reforçou sua atuação em iniciativas voltadas ao comércio exterior, integração internacional e aproximação entre empresas brasileiras e fabricantes asiáticos, especialmente em setores ligados à indústria, tecnologia e desenvolvimento econômico.

Dentro da estrutura da Ordem JK, a posição de Comendador possui caráter honorífico e representa o reconhecimento institucional por mérito e trajetória profissional. Já a função de Chanceler Internacional possui caráter estratégico, diplomático e executivo dentro da academia.

Entre as atribuições do cargo estão a representação institucional da Ordem JK no exterior, articulação de agendas internacionais, aproximação entre lideranças empresariais, identificação de personalidades elegíveis às honrarias da entidade e fortalecimento de relações bilaterais ligadas ao empreendedorismo e ao desenvolvimento econômico.

A atuação também envolve participação em solenidades oficiais, expansão das redes internacionais da academia e apoio à criação de conexões institucionais entre empresários, investidores e representantes públicos.

Segundo informações ligadas à Academia Brasileira de Honrarias ao Mérito, a expansão internacional da Ordem JK busca fortalecer a presença institucional da entidade em mercados estratégicos, aproximando empresários brasileiros de ambientes internacionais ligados à inovação, investimentos e integração econômica.

A cerimônia realizada no Congresso Nacional reuniu empresários, representantes do sistema judiciário, integrantes do corpo diplomático e autoridades políticas. Durante o evento, Diogo Ferraz Britto Lins participou da entrega de honrarias a personalidades de destaque do cenário empresarial e institucional brasileiro, além de integrar a mesa de autoridades ao lado da senadora Eudócia Maria Holanda de Araújo Caldas e do embaixador do Sultanato de Omã no Brasil.

A programação também contou com anúncios ligados à expansão internacional da academia e iniciativas voltadas ao fortalecimento de relações institucionais entre o Brasil e outros mercados globais.

A cerimônia foi conduzida pelo Comendador Regino Barros, presidente da Academia Brasileira de Honrarias ao Mérito e uma das principais referências nacionais na promoção de honrarias institucionais, integração empresarial e reconhecimento de trajetórias profissionais.

Ao comentar a nomeação, Diogo Ferraz Britto Lins destacou o significado institucional da nova função.

“Receber a nomeação como Chanceler da Ordem JK para os Estados Unidos representa uma responsabilidade muito grande. É uma oportunidade de valorizar brasileiros que empreendem fora do país, mantêm vínculo com o Brasil e ajudam a construir uma imagem positiva da capacidade empresarial brasileira no exterior”, afirmou.

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A trajetória construída por Diogo Ferraz Britto Lins dentro da Ordem JK reflete um movimento cada vez mais presente no cenário empresarial contemporâneo: a aproximação entre empreendedorismo, relações internacionais e diplomacia corporativa como instrumentos de integração econômica e fortalecimento institucional do Brasil no exterior.