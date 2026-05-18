Nômades digitais aumentam procura por aposentadoria em dólar

O avanço do trabalho remoto e a internacionalização das carreiras vêm transformando a forma como profissionais brasileiros constroem renda, patrimônio e aposentadoria, de acordo com o Relatório de Contratações Internacionais de 2025. Segundo estes dados, a busca internacional por talentos no Brasil aumentou em 53%, assim como o número de empresas brasileiras que contratam profissionais no exterior para trabalho remoto, representando um aumento de 28%.

Entre os países que têm ganhado a atenção dos brasileiros têm sido os Estados Unidos, com um crescimento de 26% do contingente de contratações, seguido do Reino Unido que apontou um crescimento de 31% e Suécia, que teve um aumento de 18%.

A internacionalização das carreiras também aparece na forma de pagamento. Em 2025, 40% dos profissionais brasileiros que trabalham para empresas internacionais receberam em dólar, enquanto 55% foram pagos em moeda local. Uma pequena parcela, de 0,4%, recebeu em criptoativos.

Ainda, de acordo com o relatório global, muitos profissionais optam pela remuneração em moeda estrangeira visando proteção contra a inflação e a volatilidade cambial.

De acordo com a Agência Brasil, a pandemia foi um fator catalisador para o aumento do trabalho remoto em todo o mundo. Essas pesquisas mostraram que apesar das dificuldades, 50% das empresas disseram que a experiência com o teletrabalho superou as expectativas e 44% afirmam que o resultado ficou dentro do esperado. Atualmente existem diversas empresas de recursos humanos internacionais com ofertas de trabalho remoto. Tatiana Di Rienzo, fundadora do site Retomar, criado em 2020, confirma que a desaceleração pós-pandemia é significativa pois “democratizou um pouco mais a oferta de trabalho remoto para as pessoas”.

Oportunidades globais para ganhar em dólar

Nesse cenário, ganhar em dólar deixou de ser apenas um diferencial salarial e passou a integrar uma estratégia de proteção financeira e planejamento de longo prazo, especialmente para aposentadoria, destacando-se o fenômeno dos nômades digitais, que unem trabalho remoto, mobilidade geográfica e renda em moeda forte.

De acordo com o relatório da Dell, São Paulo ocupa a terceira posição entre as cidades da América Latina com maior número de profissionais contratados internacionalmente. Além das buscas por vagas internacionais na rede social profissional, Linkedin, outras empresas tem sido grandemente usado nestas buscas por vagas no mercado internacional, algumas delas são Gringa News, Na Grinca.dev, Job na Gringa, We Work Remotely, Remote OK, Remotive, Himalayas, EchoJobs, Wellfound e muitas outras.

Para a paulista, natural de Campos do Jordão, designer e especialista em Branding, Mariana Trucco, o nômade digital é capaz de desfrutar da liberdade geográfica explorando o mundo enquanto trabalha e ainda há a vantagem de ser remunerado em dólar. “Tenho como propósito e um combinado com meus pais de ir ao Brasil uma vez por ano para estar com a família, mas amo estar uma temporada em um novo lugar!”, destacou Mariana que há cerca de 3 anos tem viajado por toda a Ásia, trabalhando remotamente para uma empresa americana, mas prestando serviços globalmente tendo seu maior cliente em Dubai, onde também já esteve.

Especialistas apontam este novo perfil profissional e, de acordo com o Relatório, destaca-se o crescimento de funções relacionadas à inteligência artificial como treinador de IA, o que aponta oportunidades profissionais diversas. O estudo também mostrou a crescente busca por profissionais brasileiros de atuação remota das áreas de engenharia, tecnologia e crescimento de negócios.

Planejamento Financeiro em dólar

De acordo com Christiano Aguiar, da empresa americana de Assessoria Financeira, Garavello Capital, à medida que o mercado de trabalho se torna global, o planejamento financeiro também precisa ultrapassar fronteiras. De acordo com Aguiar, decisões sobre onde receber, investir, declarar impostos e estruturar patrimônio devem ser integradas a uma visão internacional. “O planejamento financeiro internacional permite a otimização de estruturas legais e tributárias, a proteção de patrimônio contra riscos políticos e econômicos, além de possibilitar maior previsibilidade para aposentadoria e sucessão patrimonial".

De acordo com a Garavello Capital, o planejamento de aposentadoria em dólar parte de alguns pilares fundamentais tais como:

Diversificação cambial: reduzir a dependência exclusiva do real.

Investimentos internacionais: acesso a mercados mais profundos e historicamente mais estáveis.

Proteção contra inflação global e local.

Planejamento sucessório internacional: organização patrimonial alinhada a diferentes jurisdições.



Segundo Aguiar, não se trata de especulação cambial, mas de gestão de risco e preservação do poder de compra ao longo do tempo: “Os hábitos mudaram após a pandemia e a vida profissional também foi profundamente impactada. Com a maior liberdade de atuação geográfica e de capital dos profissionais de atuação remota também há a necessidade de maior estratégia quando o assunto é planejamento financeiro internacional”.

O relatório mundial aponta para o crescimento das oportunidades para profissionais que se enquadram ao perfil dos empregadores internacionais, por isso especialistas em planejamento financeiro em dólar, euro e libras esterlinas da Garavello Capital alertam para a importância de estruturas financeiras personalizadas para a tranquilidade de profissionais que trabalham remotamente para empresas fora do Brasil. Segundo eles, é fundamental considerar os riscos de contratos de trabalho internacionais, além de projetos pessoais muitas vezes direcionados ao país de origem de cada profissional, assim como aposentadoria, investimentos e estabilidade financeira no longo prazo.

Sobre a Garavello Capital

A Garavello Capital é uma empresa de consultoria independente com mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro internacional. É especialista em proteção patrimonial, planejamento de aposentadoria em dólar e planejamento universitário nos EUA.

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