Com consumo mais seletivo, varejo prioriza conveniência

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O varejo brasileiro apresenta indicadores divergentes no primeiro semestre de 2026. Dados da PNAD Contínua do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que o rendimento médio real atingiu R$ 3.679 no trimestre encerrado em fevereiro, com desocupação em 5,8%.



No entanto, a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic/CNC) mostra que 80,4% das famílias estão endividadas, o que tem impulsionado o modelo de strip malls (centros de vizinhança) como alternativa estratégica de consumo.



Outro dado relevante é o relatório “Consumer Outlook: Guide to 2026”, da NielsenIQ, indicando que o comportamento atual é definido pela cautela, com o consumidor priorizando a conveniência e a essencialidade.



Para Marcos Saad, sócio-fundador da MEC Malls e presidente do Conselho da Associação Brasileira de Strip Malls (ABMalls), esse cenário favorece os centros de vizinhança. “Os strip malls operam com um mix de serviços essenciais, como farmácias e mercados de proximidade, que atendem o cliente no seu trajeto rotineiro, reduzindo o tempo de deslocamento e o atrito na jornada de compra”, explica Saad.



Apesar de o Índice de Intenção de Consumo das Famílias (ICF) estar acima dos 100 pontos, o alto nível de endividamento obriga o varejo a ser mais preciso na captura da demanda. Dados da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) indicam que 96% dos brasileiros já utilizam marketplaces internacionais, o que eleva a competitividade em preço e logística.



Nesse contexto, especialistas apontam que a eficiência organizacional tornou-se um diferencial crítico.



“O sucesso dos centros de vizinhança reside na capacidade de oferecer uma mensagem convergente e uma jornada de compra consistente, entregando o que o consumidor precisa no momento certo”, afirma Mario Thurler, sócio-fundador da MEC Malls.



A análise do setor indica que o foco na conveniência física atua como um complemento ao ecossistema digital. “Em um cenário onde a execução precisa ser impecável para reter o cliente, a simplicidade e o foco no essencial tornam-se a estratégia mais resiliente para o varejo atual”, conclui Marcos Saad.