Noivas investem em cuidados com a pele antes do casamento

O casamento é um dos momentos mais sonhados e planejados na vida de muitas pessoas, e o desejo por uma aparência impecável no altar é universal. Em meio à escolha do vestido, decoração e buffets, um detalhe crucial ganha cada vez mais atenção: a saúde e a beleza da pele. No tradicional “Mês das Noivas”, especialistas reforçam que o segredo para uma pele bonita não está em soluções de última hora, mas em um planejamento cuidadoso e antecipado.

Para as noivas que buscam resultados naturais e duradouros, a combinação de tecnologias avançadas em consultório com uma rotina de skincare contínua tem se mostrado o caminho mais eficaz. “A preparação da pele para o casamento é como um projeto. Precisa de tempo, estratégia e os parceiros certos. ?Para isso, é fundamental consultar um dermatologista que poderá indicar o melhor plano de tratamentos, de acordo com cada caso”, explica a dermatologista Vivian Simões (CRM-RS 36497/RQE 2875).

A base de tudo: colágeno e elastina

De acordo com a médica, o primeiro passo para uma pele firme é investir na produção de colágeno e elastina, as proteínas que dão sustentação e elasticidade aos tecidos. Com o tempo, a produção natural desses componentes diminui, levando à flacidez da pele. Para reverter esse quadro, o bioestimulador de colágeno é um dos procedimentos mais indicados em sua clínica, segundo a Dra. Vivian.

"Como o?bioestimulador?tem efeitos progressivos, é importante fazer o procedimento com antecedência para?que haja tempo hábil para a pele responder ao tratamento e os resultados se?tornarem?aparentes. O resultado é uma melhora gradual na firmeza e no processo de regeneração da pele", explica Dra. Vivian.

É o caso de Sculptra, o?único?bioestimulador com ação regenerativa completa. Além de aumentar a espessura dérmica,?o produto age regenerando a matriz extracelular?– estrutura vital que sustenta as células e regula suas funções. Ele ainda estimula a produção de colágeno e elastina da própria pele, deixando-a mais firme, com resultados que podem durar mais de dois anos.?

Recuperando o viço da pele e realçando a beleza

Após garantir uma boa estrutura, o foco se volta para o realce de pontos estratégicos do rosto e a hidratação profunda da pele. É aqui que entra o ácido hialurônico injetável, conhecido por sua versatilidade e resultados imediatos.

"O segredo para um resultado natural está na escolha do produto certo, para a necessidade desejada. Enquanto os géis fluidos são ideais para áreas dinâmicas, os mais densos podem ser usados para repor volume, e os mais firmes projetam e contornam a estrutura óssea. Existem também os skinboosters, que agem na derme para atrair e reter água, promovendo uma hidratação profunda que melhora a qualidade e o viço da pele como um todo", explica a médica.

Restylane é uma das linhas de ácido hialurônico injetável disponíveis no mercado, reconhecida por redefinir contornos e melhorar a qualidade da pele, com naturalidade e personalização. O portfólio conta com um tipo de ácido hialurônico injetável para cada parte da face. Para proporcionar melhora estética e aumento na qualidade da pele, por exemplo, a linha conta com Restylane® Skinboosters que também age melhorando outros aspectos da pele, como: brilho, tom, textura, maciez, linhas finas e rugas, cicatrizes de acne e poros.

O cuidado contínuo em casa

Segundo a Dra. Vivian, de nada adianta investir em procedimentos se o cuidado diário for negligenciado. “Eu costumo dizer que o skincare é o dever de casa, que deve seguir três pilares: limpeza, hidratação e proteção solar. Além disso, também é possível introduzir produtos que contenham tecnologias e ativos que ajudam a potencializar e prolongar os resultados?desses procedimentos feitos em consultório”, comenta a Dra. Vivian.

A marca de skincare regenerativo Alastin, por exemplo, conta com alguns produtos que apresentam em sua formulação a exclusiva Tecnologia TriHex, uma combinação de peptídeos que ajuda a remover fragmentos de colágeno e elastina danificados, estimulando a regeneração da pele. Estudos já mostram como a associação de Sculptra e Alastin Restorative Skin Complex, por exemplo, favorece maior densidade e firmeza da pele.

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Vale lembrar que Sculptra e Restylane devem ser aplicados por profissionais habilitados à prática de injetáveis. E antes de usar qualquer produto, é indicado consultar um dermatologista para garantir a melhor escolha e segurança para a pele.?