Cresce o acesso a alinhadores transparentes no Brasil

A popularização dos alinhadores transparentes no Brasil acompanha a busca por tratamentos mais discretos e condições que facilitam o acesso a tratamentos odontológicos. Dados do setor indicam que a ortodontia invisível registra crescimento acelerado no país, com expansão de cerca de 60% ao ano, segundo levantamento da Associação Paulista de Ortodontia, noticiado pelo portal SEGS. O cenário reflete novas prioridades dos pacientes, voltadas à estética, ao conforto e à praticidade.

Nesse contexto, soluções como o Invisalign® ganham espaço. “O paciente brasileiro está cada vez mais preocupado com estética, conforto e praticidade. O Invisalign® permite corrigir o sorriso de forma discreta, sem o impacto visual do aparelho metálico tradicional”, afirma Luis Fernando Pinto, ortodontista das clínicas Riso Facial e Dentemergência. Segundo ele, a tecnologia também influencia na decisão, pois trouxe mais previsibilidade ao tratamento, o que pode aumentar a confiança do paciente na hora da avaliação.

Embora ainda seja considerado um tratamento de alto padrão, o acesso aos alinhadores tem se ampliado. “O Invisalign® continua sendo uma solução premium, mas hoje está mais acessível porque existem mais clínicas preparadas, mais profissionais habilitados, melhores condições de pagamento e programas de parceria que facilitam a entrada do paciente”, observa o ortodontista.

Riso Facial, SDO Odontologia e Invisalign®

Parcerias entre clínicas reforçam esse cenário. Iniciativas como a realizada entre a Riso Facial e a SDO Odontologia buscam tornar o tratamento mais viável, tradicionalmente visto como de alto custo, ao combinar estrutura clínica, tecnologia digital e condições facilitadas.

Luis Fernando Pinto reforça que o acesso pode envolver diferentes fatores. “A acessibilidade não vem apenas de preço menor, mas de formas mais organizadas de apresentar o tratamento, parcelar e adaptar o plano à realidade de cada pessoa”, explica.

No programa faseado promovido pelas clínicas, o paciente passa por avaliação, realiza escaneamento digital e recebe um planejamento personalizado, podendo ter condições especiais conforme a campanha vigente. Os planos específicos devem ser consultados diretamente com as clínicas, pois podem variar conforme o período e a avaliação individual.

“Muitos pacientes querem corrigir os dentes, mas não querem usar aparelho metálico por questões profissionais, sociais ou pessoais”, pontua Luis. Segundo ele, o alinhador transparente acompanha essa busca por soluções discretas, por ser removível e compatível com a rotina.

Diagnóstico é fundamental para o tratamento

Mesmo com foco estético, o uso de alinhadores exige avaliação criteriosa: apesar de ser discreto, o Invisalign® continua sendo um tratamento ortodôntico. Ele movimenta dentes, altera mordida e exige planejamento realizado por profissionais de saúde.

O ortodontista da Riso Facial frisa que o diagnóstico completo é essencial no início do tratamento. “Antes de iniciar, é preciso avaliar a saúde gengival, presença de cáries, mordida, alinhamento, perdas dentárias e a real indicação para o caso”, ressalta.

Ele também destaca a importância do acompanhamento e da disciplina. “O resultado depende de três fatores: bom planejamento, acompanhamento profissional e disciplina do paciente no uso correto dos alinhadores”, conclui Luis Fernando Pinto.

A eficácia dos alinhadores em diferentes situações clínicas é abordada em revisão científica na PubMed Central - PMC, que aponta bons resultados, especialmente em casos leves e moderados. No cenário global, o mercado segue em expansão: conforme análise da Grand View Research, o setor foi avaliado em US$ 8,29 bilhões em 2025 e deve alcançar US$ 56,81 bilhões até 2033, com taxa média de crescimento anual de 26,95%.

O avanço é impulsionado principalmente pelo aumento da procura entre adultos, que já representam mais de 58% do mercado, além da popularização da odontologia digital, do uso de inteligência artificial no planejamento ortodôntico e da preferência crescente por alternativas mais estéticas aos aparelhos metálicos tradicionais.

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